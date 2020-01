Čarovnica Befana na praznik svetih treh kraljev v Italiji tradicionalno prinaša praznična darila. In dedek Josip Iličić se ni izneveril tradiciji in je navijače Atalante obdaril z dvema novima goloma, ki sta zapečatila novo izredno predstavo črno-modrih za čisto petardo proti Parmi (5:0). WhoScored je po statističnih podatkih Opte s svojim priznanim algoritmom Iličiću znova prisodil čisto desetico.

Josip Iličić je na 96 tekmah za Atalanto dosegel 37 golov in prispeval 24 podaj ter je postal ključni mož ekipe, ki goji najbolj privlačni nogomet v Italiji. Foto: EPA

Mojstrovina za 4:0

Zlasti o prvem Iličićevem golu za 4:0 se v Italiji ogromno govori – osupljivi vole udarec iz 60. minute bi moral biti med kandidati za najlepši gol sezone v Serii A. Enajst minut pozneje je Jojo še enkrat natančno udaril z levico za svoj deveti prvenstveni gol. Od starega leta se je Kranjčan poslovil z dvojčkom –doppietto je zdaj ponovil še na prvi tekmi leta 2020.

Odločno v lov za prvo četverico

"Odlična tekma, a pred nami so še štirje težki meseci. Kot sem rekel: želeli smo si dober štart v leto 2020, a nas čaka zahtevna pot za dosego našega cilja," je v prvi izjavi za televizijo DAZN ponedeljkov nogometni praznik v Bergamu povzel Iličić.

Najprej zdravje, nato goli in rekordi

"Gol? Pomembna je zmaga. Tako kot proti Milanu smo dosegli pet golov, vse po zaslugi ekipe. Posamezni igralec ne more sam nič narediti. Vse se začne s skupno našo igro. Bomo videli, koliko golov še lahko dosežem do konca. Pomembno je, da sem zdrav. Nedavno sem imel nekaj težav, ki so se vlekle, a je vse v redu, če dosegamo takšne izide," je dal Atalantina št. 72 vedeti, da kljub štirim golom na zadnjih dveh tekmah še vedno ni stoodstotno zdrav. V 18 krogih Serie A je slovenski ustvarjalni napadalec zaigral 14-krat in dosegel 9 golov (in prispeval 4 podaje), osebni strelski rekord pa je 13 golov iz sezone 2015/16, ko je igral za Fiorentino. Kar 190 cm visoki in 79 kg težki nogometaš je sicer pri Atalanti uradno opredeljen kot napadalec, medtem ko ga NZS na reprezentančnih seznamih vztrajno uvršča med veziste.

"Profesor? Sem že vajen tega, tako me kličejo zdaj že dve leti," se je Iličić moral sprijazniti, da se je oprijel vzdevek profesor oz. skrajšano prof. Konec meseca oz. natančneje 29. januarja bo v Prijedorju rojeni slovenski reprezentant praznoval 32. rojstni dan. Pri samo dveh letih je zapustil rodne kraje v okolici Sanskega Mosta, saj se je družina preselila v Kranj, kjer ga je ulica vzgojila v enega najbolj nepredvidljivih slovenskih nogometašev.

Sledi vodilni Inter in Handanović

"Liga prvakov? Želim si igrati na vsaki tekmi, ker se na njih tako zabavam. Odlična tekma za vse nas, a tekme je zdaj konec in že moramo misliti na naslednjo tekmo proti Interju," je Iličić misli usmeril proti naslednjemu izzivu Atalante. V soboto ob 20.45 gostujejo na San Siru pri vodilnem Interju, kjer bo razigranega Iličića skušal ustaviti rojak Samir Handanović.

Velika priložnost za četrtfinale LP-ja

Boginja (Dea) je trenutno peta na lestvici, s točko zaostanka za četrto Romo, ki trenutno drži zadnje mesto za nastop v prihodnji Ligi prvakov. A še prej Bergamčane čaka v najmočnejšem nogometnem tekmovanju letošnja osmina finala, kjer igrajo proti Valencii, kar 19. februarja in 10. marca obeta zanimiv in golov poln obračun.

Učinkovitejša le Fiorentina 1958/59

Medtem v Italiji hvalnic na račun Iličića in Atalante zlepa ne zmanjka. Pred prelomom sezone so vsi vodilni mediji izpostavili podatek, da je Boginja v 18 krogih natresla kar 48 golov, s čimer je po tem merilu najučinkovitejša ekipa v zadnjih 61 letih elitnega italijanskega nogometnega prvenstva! V sezoni 1958/59 je takratna zasedba Fiorentine v 18 krogih nasprotnikom natresla kar 56 golov oz. 3,11 gola na tekmo.

Podaljšanje ali prosti igralec?

Zlati tuji opazovalci in spremljevalci Serie A pa izpostavljajo pomembno dejstvo, da se uradno pogodba Josipa Iličića izteka to poletje, in ker smo že zakorakali v leto 2020, lahko Jojo in njegov menedžer Amir Ružnić že lahko prostih rok prisluhnita morebitnim vabljivejšim ponudbam. Ugledna Gazzetta dello Sport je sicer v začetku novembra poročala, da je Iličić v podpis prejel novo in močno izboljšanjo pogodbo – v vrednosti 2 milijonov evrov letne plače vse do poletja 2023. A novice o podpisu in uradnem podaljšanju pogodbe nato (še) ni bilo ...