Kapetan Bojan Jokić je razmišljal: "Dali smo vse od sebe. Proti koncu tekme smo dobili gol. Avstrija je kakovosten tekmec, sodniki so sodili za njih. Čez tri dni je na vrsti že nova tekma, tam moramo zmagati."

Jokić je iskal možnost, da so imeli njegovi varovanci morda v podzavesti prijateljsko tekmo, ki so jo izgubili s 3:0. "Morali bi si več upati igrati. Če bi tako igrali tudi v prvem polčasu, ne bi izgubili. Latvija bo še komu odvzela kakšno točko. So zelo organizirana reprezentanca, a mi smo kakovostnejši. Če bomo z glavo pri stvari, bomo osvojili tri točke."

Jokič po tekmi z Avstrijo

Oblak: Nič še ni odločenega

Vratar Jan Oblak je v prvem polčasu reševal slovenska vrata, a iz ust spraševalca Anžeta Bašlja ni želel slišati besede junak: "Ko izgubiš tekmo, ni junaka. Nismo najbolje stali na igrišču, pri podajah smo naredili preveč napak. Morali bi bolje iti na druge žoge, tako bi si lahko priigrali več priložnosti. To je šele tretja tekma, nič še ni odločenega, smo pa razočarani."

Najbolj cenjeni slovenski nogometaš pravi, da v ekipi ni bilo strahu: "Vsaj jaz ga nisem čutil. Avstrija je kakovostna ekipa. Do konca je še veliko tekem. V drugem polčasu smo igrali bolje, bolj prepričani smo bili pri žogah. Žal to ni bilo dovolj za točko."

Jan Oblak: Drugi polčas je bil boljši

Kek: V dvobojih smo bili slabši

Selektor Matjaž Kek je ocenil, da je bila Avstrija boljša: "In to ravno za ta gol. V prvem polčasu smo igrali premalo agresivno. Ko smo ravno preživeli ta del, smo dobili tak gol. Škoda, ker na koncu nismo realizirali svojih priložnosti. V dvobojih smo bili slabši. Nekatere stvari so bile dobre."