26-letni Ganec Thomas Teye Partey je šest minut po vstopu v igro priigral tri točke Atleticu. Foto: Reuters

Gostje so na stadionu Wanda Metropolitano povedli že v 7. minuti, ko je Fabian Orellana z desne strani poslal predložek pred vrata, Charles pa je z glavo s štirih metrov matiral nemočnega Oblaka. Anaitz Arbilla je v 19. minuti močno streljal z 20 metrov z levo nogo, žoga je zadela Marcosa Llorenteja in spremenila smer.

Izbranci Diega Simeoneja so se prebudili v 27. minuti, ko je Diego Costa prodrl po desni strani in podal pred vrata, kjer je Joao Felix iz bližine potisnil žogo v mrežo.

Diego Costa in soigralci so zrežiral preobrat po zelo slabem začetku tekme. Foto: Reuters

V 54. minuti so gostitelji izvedli protinapad, Renan Lodi je zaposlil Vitola, ki je potisnil žogo mimo vratarja Marka Dmitorvića v mrežo za 2:2. V zadnji minuti rednega dela je kapetan Eibarja Ivan Ramis skušal odbiti žogo z glavo, a jo je zgrešil, Thomas Teye Partey ga je preigral in zatresel mrežo za nove tri točke Atletica. Thomas je vstopil v 84. minuti namesto Joaa Felixa.

Bale zadel dvakrat in prejel rdeči karton

Na zadnji tekmi kroga sta se Villarreal in madridski Real razšla z 2:2. Rumena podmornica je povedla v 12. minuti. Strel Karla Toka Ekambija je Thibaut Courtouis še uspel obditi, pritekel pa je Gerard Moreno in z levico zabil žogo pod prečko. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je izenačil Garteh Bale po podaji Danija Carvajala.

Gareth Bale je na začetku sezone v odlični formi. Zaradi dveh rumenih kartonov v zadnjih trenutkih tekme ne bo smel igrati na naslednji tekmi proti Levanteju. Foto: Reuters

Obramba kraljevega kluba je znova zatajila v 74. minuti, ko je Moi Gomez zadel s treh metrov po podaji Javierja Ontiverosa z desne strani. Razigrani Bale je štiri minute pred koncem še drugič izenačil, ko je v kazenskem prostoru preigral Xavierja Quintillo, si naravnal žogo na levico in jo tik ob vratnici poslal v mrežo. Valižan je nato v 92. in 94. minuti prejel dva rumena kartona zaradi spotikanja in odrivanja. Tik pred zadnjim piskom sodnika Jesusa Gila Manzana je moral zapustiti zelenico.

3. krog:

VALENCIA - MALLORCA 2:0 (1:0)

Parejo 43./11-m, 57./11-m

ATLETICO MADRID - EIBAR 3:2 (1:2)

Joao Felix 27., Vitolo 52., Thomas 90.; Charles 7. Arbilla 19.

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Gimenez, Hermoso, Renan Lodi, Koke, Llorente (46./Vitolo), Saul Niguez, Lemar (78./Riquelme), Diego Costa, Joao Felix (84./Thomas).



Eibar: Dmitrović, Alvaro Tejero, Sergio Alvarez (55./Paulo Oliveira), Ramis, Arbilla, Diop, Edu Exposito, Pedro Leon (86./Rober Correa), Orellana, Inui, Charles (63./Kike Garcia).



Sodnik: Santiago Jaime Latre

ESPANYOL - GRANADA 0:3 (0:1)

Puertas 13., Fernandez 68., Azeez 74.

VILLARREAL - REAL MADRID 2:2 (1:1)

Moreno 12., Gomez 74.; Bale 45., 86.

RK: Bale 94./Real Madrid

Odigrano v petek in soboto:

SEVILLA - CELTA VIGO 1:1 (0:0)

Vazquez 81.; D. Suarez 84.

ATHLETIC BILBAO - REAL SOCIEDAD 2:0 (0:0)

Williams 11., Raul Garcia 28.

OSASUNA - BARCELONA 2:2 (1:0)

R. Torres 7., 81./11-m; Fati 51., Arthur 64.

GETAFE - ALAVES 1:1 (1:1)

Molina 24.; Joselu 31.

LEVANTE - VALLADOLID 2:0 (0:0)

Leon 83., Morales 93.

BETIS - LEGANES 2:1 (0:0)

Moron 54., Fekir 62.; Braithwaite 50.