Juventus - Milan 0:0

Lazio unovčil spodrsljaj Rome

Torino - MMC RTV SLO

Cristiano Ronaldo in soigralci potrebujejo tri točke za vrnitev na vrh lestvice. Foto: Reuters

Obračuni med Juventusom in Milanom so bili dolga desetletja prave poslastice Serie A, v zadnjih letih pa so rdeče-črni precej nazadovali, medtem ko je stara dama osvojila osem zaporednih "scudettov". Tokrat se lahko z zmago vrne na prvo mesto.