Juventus zmagal v Ferrari, Inter ostaja perfekten

Inter gostuje v Genovi pri Sampdorii

Torino - MMC RTV SLO

Miralem Pjanić je s pravo mojstrovino načel mrežo Spala. Foto: Reuters

Nogometaši Juventusa in Spala iz Ferrare so v Torinu odprli 6. krog letošnje izvedbe Serie A. Po zadnjem sodnikovem žvižgu so bili boljše volje gostitelji, ki so slavili z 2:0. Inter je pozneje v Genovi ugnal Sampdorio (1:3).