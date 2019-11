Po neuspehu v boju za Euro 2020 Matjaž Kek snuje načrt za nadaljevanje drugega mandata na slovenski klopi. Foto: BoBo

Ob 13.00 se bo v nacionalnem centru Brdo začela novinarska konferenca NZS-ja, na kateri bo selektor Matjaž Kek predstavil reprezentančni seznam za zaključek kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020.

Skrajno neverjetna teorija

Po septembrskih domačih zmagah nad Poljsko in Izraelom sta oktobra sledila poraza pri Severni Makedoniji in doma z Avstrijo, zaradi česar so možnosti Slovenije za preboj na EP le teoretične. Avstrija bi morala namreč izgubiti obe preostali tekmi: doma z Makedonci in nato še pri zadnjih Latvijcih. Sočasno bi morali Slovenci dobiti obe preostali tekmi. Po različnih verjetnostnih modelih so možnosti za takšen neverjeten scenarij med 0,01 in 0,04 odstotka!

Napovedane potrebne spremembe

Po prespani noči po drugem porazu z Avstrijci je selektor Kek v pogovoru za TV Slovenija napovedal: "Da, spremembe bodo in so tudi potrebne." A sočasno je Kek tudi poudaril, da ne odstopa od vodila, da za reprezentanco igrajo trenutno najboljši slovenski nogometaši, ki so seveda pripravljeni igrati za izbrano vrsto.

Do novih kvalifikacij čas za 12 tekem

Nogometno javnost zanima kakšne kadrovske poteze bo povlekel Kek, ki ima zdaj na voljo kar veliko časa in tudi tekem, da sestavi in uigra ogrodje reprezentance za naslednje kvalifikacije. Boji za SP 2022 se bodo začeli šele marca 2021, do takrat je na voljo šest uradnih reprezentančnih oken, kar omogoča izvedbo 12 tekem, pri čemer jih bo šest zagotovljenih oz. izvedenih v okviru Lige narodov prihodnjo jesen.

Soočenje z zadnjimi in že uvrščenimi

Izbrana vrsta se bo v Ljubljani zbrala prihodnji ponedeljek, 11. novembra. V soboto, 18. novembra, ob 18. uri bo Slovenijo v Stožicah čakala tekma z Latvijo, ki je še brez ene same točke. V zadnjem, 10., krogu kvalifikacij Slovenci v torek, 19. novembra, ob 20.45 gostujejo pri že na Euro 2020 uvrščenih Poljakih.

Seznam Slovenije za oktobrski tekmi (24+2):

Vratarji (3):

Vid Belec (Apoel)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Nejc Vidmar (Olimpija)



Branilci (8):

Jure Balkovec (Empoli)

Miha Blažič (Ferencvaros)

Erik Janža (Gornik Zabrze)

Bojan Jokić (Ufa)

Uroš Korun (Piast Gliwice)

Miha Mevlja (Soči)

Petar Stojanović (Dinamo Zagreb)

Aljaž Struna (Houston Dynamo)



Vezisti (9):

Jaka Bijol (CSKA Moskva)

* Domen Črnigoj (Lugano)

Adan Gnezda Čerin (Nürnberg)

Rene Krhin (Nantes)

Jasmin Kurtić (SPAL)

Žan Majer (Lecce)

Denis Popović (Zürich)

Benjamin Verbič (Dinamo Kijev)

Miha Zajc (Fenerbahče)



Napadalci (6):

Robert Berić (St. Etienne)

Roman Bezjak (Apoel)

Josip Iličić (Atalanta)

Tim Matavž (Vitesse)

Andraž Šporar (Slovan Bratislava)

* Luka Zahović (Maribor)



Zaradi poškodb se Črnigoj in Zahović nista udeležila oktobrskega zbora, na katerega sta bila naknadno vpoklicana Janža in Gnezda Čerin.

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO 2020

SKUPINA G

9. krog, sobota, 16. novembra:

SLOVENIJA - LATVIJA ob 18.00

IZRAEL - POLJSKA

AVSTRIJA - SEVERNA MAKEDONIJA



10. krog, torek, 19. novembra:

POLJSKA - SLOVENIJA ob 20.45

LATVIJA - AVSTRIJA

SEVERNA MAKEDONIJA - IZRAEL

Lestvica: