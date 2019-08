Komu bodo naklonjene kroglice? Foto: EPA

V prvem bobnu so branilec naslova Liverpool, prvak Evropske lige Chelsea in prvaki šestih najvišje uvrščenih držav na Uefini lestvici – Španije, Anglije, Italije, Nemčije, Francije in Rusije. Preostale ekipe so v bobne razporejene glede na klubski koeficient.

V skupini ne morejo biti klubi iz iste države, prav tako ne kluba iz Rusije in Ukrajine. Edini novinec med 32 ekipami je Atalanta.

Na gala prireditvi v Monte Carlu bodo razglasili tudi najboljšega nogometaša prejšnje sezone v Evropi. V ožji izbor so prišli Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus) in Virgil van Dijk (LIverpool). Glasovali so trenerji vseh 80 ekip v Ligi prvakov (32) in Evropski ligi (48) ter 55 novinarjev iz vsake od članic Uefe. Točke so razporejene po ključu 5-3-1.

Podelili bodo še nekaj nagrad. Za vratarja leta kandidirajo Alisson Becker (Liverpool), Hugo Lloris (Tottenham) in Marc-André ter Stegen (Barcelona), za najboljšega obrambnega igralca

Trent Alexander-Arnold (LIverpool), Matthijs de Ligt (Ajax, zdaj Juventus) in Virgil van Dijk (Liverpool), za najboljšega vezista Frenkie de Jong, (Ajax, zdaj Barcelona), Christian Eriksen (Tottenham) in Jordan Henderson (Liverpool), za najboljšega napadalca Sadio Mané (Liverpool), Lionel Messi (Barcelona) in Cristiano Ronaldo (Juventus) ter za najboljšo nogometašico, kjer so v izbor prišle Lucy Bronze, Ada Hegerberg in Amandine Henry.

Prvi boben:

BARCELONA

LIVERPOOL

CHELSEA

MANCHESTER CITY

JUVENTUS

BAYERN

PARIS SG

ZENIT ST. PETERBURG

Drugi boben:

REAL MADRID

ATLETICO MADRID

BORUSSIA (D)

NAPOLI

ŠAHTAR

TOTTENHAM

AJAX

BENFICA

Tretji boben:

LYON

BAYER LEVERKUSEN

SALZBURG

OLYMPIACOS

CLUB BRUGGE

VALENCIA

INTER

DINAMO ZAGREB

Četrti boben:

LOKOMOTIV MOSKVA

GENK

GALATASARAY

RB LEIPZIG

SLAVIA PRAGA

CRVENA ZVEZDA

ATALANTA

LILLE

Tekmovanje v Ligi prvakov se bo začelo 17. septembra. Prvak bo okronan 30. maja v Carigradu.