Matjaž Kek v pogovoru z Anžetom Bašljem za TV Slovenija. Foto: MMC RTV SLO/M. R.

Pozneje je v pogovoru za TV Slovenija vendarle dodal: "V Haifi smo se dobro postavili po robu agresivnemu uvodu Izraelcev. Avstrijci bodo šli na glavo, zato se nam bo odpiral prostor."

Slovenci so ob 19.00 preizkusili zelenico stadiona ob Vrbskem jezeru, pred treningom pa je bil medijem poleg Keka na voljo še kapetan Bojan Jokić. "Čaka nas težka tekma. Avstrija ima zelo kakovostno ekipo z izjemnimi posamezniki in dobrim selektorjem. So favoriti, veliko slovenskih navijačev pa bo dodaten zagon za nas, da pokažemo všečno igro in osvojimo točko ali vse tri," je povedal Kranjčan.

Jokić: Na visok pritisk smo navajeni

"Avstrijci igrajo zelo dober nogomet, praktično vse naprej, tekmeca prisilijo v napake, ker izvajajo visok pritisk. A na to smo navajeni. Dobro smo jih analizirali. Odgovorili bomo tako, da se bomo strnjeno postavili v obrambi in iskali hitre prehode naprej," je odgovoril na vprašanje, kakšno igro lahko pričakujemo.

Lanski poraz s 3:0 v Celovcu po njegovem mnenju ne bi smel preveč vplivati na tokratni dvoboj: "Takrat je bila prijateljska tekma, zdaj bo drugačna tekma. Imamo novega selektorja, tudi nekateri igralci so drugi. Nekaj je odvisno tudi od dnevne forme, a gre za kvalifikacijsko tekmo, na kateri je poseben, dodaten naboj. Mislim, da bo razplet čisto drugačen."

Do zdaj so za jutrišnjo tekmo #AUTSLO prodali nekaj več kot 18.000 vstopnic, skupaj jih je na voljo 30.000. #srcebije pic.twitter.com/lh9EgKvFOk — Matej Rijavec (@Matej_Rijavec) 06. junij 2019

Odločitev o Verbiču na dan tekme

Kek se še ni dokončno odločil, ali bo igral tudi Benjamin Verbič, ki je imel pred kratkim operacijo gležnja, na treninge pa se je vrnil šele pred dnevi. "Verbič ni bil pošteno na igrišču dva meseca, bomo videli, kako bo danes na treningu in jutri. Ponavljam pa, da za takšno tekmo pridejo v poštev le 120-odstotno pripravljeni igralci. Poškodbe nam malo jemljejo ritem, v katerem sem upal, da bomo. A tudi to je sestavni del našega poklica. Krhin je avt. Treninge pa smo oddelali v odličnih razmerah."

Za konec je dodal še: "Zavedamo se, kako težka tekma je pred nami in položaja, v katerem sta obe ekipi. Razmišljamo o sebi, želja je seveda pozitiven rezultat. Avstrijsko reprezentanco, njihovega selektorja in igralce zelo spoštujem. Že zdaj v tretjem krogu razmišljati, da je to odločilna tekma ali ne, je sicer po mojem mnenju prehitro. Je pa jasno, da oboji potrebujemo točke. Brez točke so domačini vsekakor pod določenim pritiskom. Nič manj pa mi."