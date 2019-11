Selektor Matjaž Kek ni želel govoriti o začetni postavi niti, če bo kapetan Bojan Jokić proti Latviji dočakal okrogli jubilej - 100. nastop za Slovenijo. Foto: BoBo

"Ta teden smo imeli največ časa doslej, kar nam bi bolj prav prišlo kdaj prej. A smo oddelali kot smo morali. Upam, da bomo pokazali dobro igro na zadnji domači tekmi kvalifikacij. Kot rečeno, škoda, da nismo imeli toliko časa v kakšni akciji prej," je prvi vratar Slovenije in svetovno najbolj prepoznaven slovenski nogometaš Jan Oblak izpostavil, da so imeli v Kopru obilo časa za treninge in priprav na zadnji dve kvalifikacijski tekmi za Euro 2020. Najprej Slovenijo doma v Ljubljani v soboto ob 18.00 v Stožicah čaka soočenje z zadnjo Latvijo, ki je še brez točke v skupini G.

Fantastičen scenarij, o katerem ne razmišljajo

A kaj pomaga čas, če so možnosti Slovenije za drugi nastop na evropskem prvenstvu v nogometu na skrajni meji matematične teorije. Po enem izmed verjetnostnih modelov gre za 0,04 odstotka možnosti, da se uresniči naslednji fantastični scenarij: da Avstrija izgubi tako doma s Severno Makedonijo kot v gosteh pri Latviji. Hkrati Makedonci ne dobijo zadnje tekme z Izraelom, sočasno pa Slovenija premaga Latvijo in za konec še v Varšavi Poljsko.

Oblak: Zagotovo obžalujemo

"Nobenemu ni vseeno. Zagotovo obžalujemo. Prišli smo z določeno žalostjo. A tako pač je: oktobra nismo naredili tega, kar bi morali. Žal smo zasluženo v položaju, kakršnem smo," Oblak ne beži od dejstva, da so najboljši slovenski nogometaši z oktobrskima porazoma prelahko zapravili priložnost, da bi se vsaj do zadnjega kroga potegovali za Euro 2020.

"V naših glavah je, da pokažemo septembrsko igro. Vsaka tekma nekaj prinaša, četudi so možnosti za evropsko prvenstvo skorajda nične. Nenazadnje se igra za ponos in za zmage," je poudaril zvezdnik Atletica Madrida, ki napoveduje spodobno slovo Slovenije od navijačev na zadnji domači kvalifikacijski tekmi.

Na vreme se ne da vplivati

Slovenska članska moška nogometna reprezentanca je celotne priprave oddelala v Kopru, kjer je sicer prav tako deževalo vsak dan. "Hvala mestni občini Koper in FC Koper. Razen vremena, na katerega ne moreš vplivati, smo imeli prave pogoje in vse ustrezno podporo," se je uvodoma na petkovi novinarski konferenci pred tekmo Slovenija - Latvija zahvalil istrskim gostiteljem selektor Matjaž Kek.

Zaradi namočene stoženske zelenice je izbran vrsta tudi petkov uradni trening opravila kar na Bonifiki. Po zadnjem treningu je nad bolečinami v mišicah potožil novinec v Kekovi četi Amedej Vetrih, vezist Riazsporja, na katerega je selektor resno računal, da bi zaigral vsaj del tekme. Zelenico v Stožicah sta tako preizkusila le Kek in Oblak, oba kazenska prostora pa sta bila zagrajena z zaščitnim trakom.

Velika večina v najboljših letih

"Možnosti so samo še teoretične, a se s tem ne ukvarjamo. Vseeno je tekma za točke, za položaj na lestvici in predvsem za kakšen pogled naprej," je izpostavil Kek, kaj ga najbolj zanima na sobotni tekmi in nadaljeval: "Pogledaš, kombiniraš, kako bi kdo lahko prišel do minutaže, zamenjal koga in s tem razširil konkurenco za izbrano vrsto."

Kaj pomeni pogled naprej, potem ko štirje novi obrazi v postavi za novembrski tekmi, ravno niso zadovoljili apetite nogometne javnosti po spremembah.

"Pogled naprej pomeni, da nimamo starejših igralcev, razen mogoče dveh, pri katerih razmišljaš ali bosta nadaljevala. Vsi ostali so v najboljših nogometnih letih, ki imajo pred seboj vsaj en ciklus ali dva," je Kek pričakovano podčrtal, da tektonskih sprememb v postavi ne bo tudi v prihodnje.

Za uspeh je nujna septembrska samozavest

"Zadnjič v sredo smo gledali te spomine na velike trenutke slovenskega nogometa. Nekaj takšnega sem jaz videl septembra proti Poljski in mogoče še bolje proti Izraelu, ko ni vse dobro izgledalo in so porinili naprej," je ključni faktor, ki ga Slovenija potrebuje za nov uspeh izpostavil Mariborčan na selektorski klopi.

Ob sklepu kvalifikacij Euro 2020 sicer Kek povsem razume frustracije navijačev, ki desetletje od zadnje uvrstitve na veliko tekmovanje, ne bodo mogli novembra proslaviti novega uspeha. "Sami smo sprožili evforijo, pričakovanja in pritisk. Mislim, da smo bili samo najbolj razočarani."

Zdesetkana že tako skromna baltska zasedba

Latvija pod vodstvom Slaviše Stojanovića je prikovana na samo dno skupine G brez ene same točke in z razliko v golih 2:27. Kopica težav, kadrovskih in organizacijskih pretresajo latvijski nogomet, kjer je več akcije v vodstvu krovne zveze kot na igrišču. Stojanović je za prihod v domovino v vlogi selektorja Baltov tako ostal brez 4 članov udarne enajsterice in tudi nekaterih mladih adutov. Tudi Daniels Ontužans, član Bayerna, od katerega toliko pričakujejo rojaki, je moral na koncu odpovedati zaradi poškodbe.

Gradi reprezentanco za Ligo D

"Zelo težko obdobje je za nami. Dve težki tekmi in zdaj dve novi težki. Želimo dati priložnost mladim fantom, ki bodo vodili reprezentanco v prihodnosti. Imamo polovico reprezentantov, ki so mlajši od 25 let. Ti bodo naša prihodnost in bodo začeli drugo jesen Ligo narodov. To je naš načrt in cilj," je svoj pristop in srednjoročno gradnjo reprezentance pojasnil Stojanović, ki se dobro zaveda, da Latvija zdaj sodi v razred evropskih nogometnih eksotov, ki v minuli Ligi narodov ni mogla premagovati niti sebi podobnih kot so Andora, Ferski otoki in Gibraltar.

Od rojakov ne pričakuje nič manj kot v Rigi

"Zagotovo to ne bo navadna tekma, ne za moje fante, ne zame osebno. Nenazadnje živim tukaj. Po dveh domačih porazih, zadnja domača kvalifikacijska tekma. Za povrhu še kapetan Bojan Jokić pričakuje stoti nastop. Zagotovo pričakujem motivirano Slovenijo," nekdanji slovenski selektor ne pričakuje nič kaj ležernega pristopa Slovencev, ki so ga nazadnje junija že v Rigi razbili s 5:0.

Kvalifikacije za EP 2020, skupina G, 9. krog

Sobota ob 18.00:

SLOVENIJA - LATVIJA

Sodnik: Radu Petrescu (Romunija)

Ob 20.45:

IZRAEL - POLJSKA

AVSTRIJA - SEVERNA MAKEDONIJA