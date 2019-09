Matjaž Kek in Jan Oblak na novinarski konferenci. Foto: BoBo

Slovenija bo tekmo odigrala pred polnimi Stožicami. Ljubljanski stadion je razprodan prvič po juniju 2015 in tekmi z Anglijo. "Zadovoljstvo vseh nas je že pred tekmo. Zmagali smo v eni stvari. Lepo je slišati, da je stadion razprodan. Fantom sem povedal, da to ne sme biti obveza, ampak zadovoljstvo. Čaka nas velika tekma, velik nasprotnik. Imamo toliko motiva, izzivov, da moramo uživati v trenutku," je uvodoma povedal Kek.

Kek je v zadnjih dneh na Brdu, kjer je vadila reprezentanca, že uigraval nekatere taktične zamisli, bržčas bodo v prvi postavi obračun s Poljsko začeli Jan Oblak, Jure Balkovec, Miha Mevlja, Aljaž Struna, Petar Stojanović, Rene Krhin, Jasmin Kurtić, Benjamin Verbič, Josip Iličić, Roman Bezjak in Andraž Šporar.

Prenos tekem s Poljsko in Izraelom bo na TV SLO 2 in MMC-ju. Tako v petek kot v ponedeljek se bo studijski del začel ob 20. uri.

Selektor Slovenije je pojasnil, da so zadnji dnevi minili v sproščenem vzdušju in brez poškodb: "Videl sem dobre in slabe stvari. Vidi se, da so nekateri na začetku sezone, nekateri imajo že nekaj tekem. Najpomembnejši je odnos. Vsi skupaj se še iščemo. To so tekmovalne tekme, tistemu, ki bo kapnilo v redu, tistemu, ki ne pač ... Nihče ni večen. Vidi se želja, odgovornost."

Ob njem je na novinarski konferenci sedel Jan Oblak in Kek se ni mogel izogniti, če bo on v petek nosil kapetanski trak, saj Bojan Jokić zaradi kartonov nima pravice nastopov proti Poljski. "Bil je eden od 22 kapetanov, ker Jokić jutri ne sme igrati," je zaključil. "Pričakovanja so, da bomo odigrali dobro tekmo, da pokažemo na igrišču, kar znamo. Gremo po zmago, tako kot na vsaki tekmi do zdaj. Upam, da bomo po koncu tekme srečni," je povedal Oblak.

Kek: Razprodan stadion ne sme pomeniti pritisk

Glavni poljski nevarnosti Lewandowski in Piatek

"V enem letu se je veliko spremenilo. Nov selektor, nova zgodba, nove kvalifikacije. Za nazaj nima smisla razmišljati. Treba je gledati v prihodnost. Smo sredi kvalifikacij, vse možnosti so odprte. Vedno bom dal vse od sebe. Pomagal bom ekipi, selektorju, Sloveniji, da skupaj ustvarimo veliko stvar in rezultat," se je na zadnje leto ozrl prvi zvezdnik slovenske vrste.

Slovenija je na prvih štirih kvalifikacijskih tekmah zbrala pet točk in je na četrtem mestu v skupini G. Na vrhu je Poljska z 12 točkami. Pri tej je še nekaj nejasnosti glede kadra, saj še ni potrjen nastop Kamila Glika, jasno pa je, da bo v vratih namesto Wojciecha Szczesnyja Lukasz Fabianski. Glavna zvezdnika bosta v napadu, Robert Lewandowski in Krzysztof Piatek, tako da selektor Poljske Jerzy Brzeczek ni preveč zaskrbljen zaradi odsotnosti še enega izvrstnega strelca Arkadiusza Milika.

V ponedeljek bodo izbranci Matjaža Keka odigrali še drugo domačo kvalifikacijsko tekmo v tem sklopu, takrat v Stožice prihaja Izrael, za to tekmo pa so vstopnice še na voljo.

Poljaki samozavestni na treningu v Stožicah

Skupina G, 5. krog:

Četrtek ob 20.45:

IZRAEL - SEVERNA MAKEDONIJA

Petek ob 20.45:

SLOVENIJA - POLJSKA

AVSTRIJA - LATVIJA

Lestvica: POLJSKA 4 4 0 0 8:0 12 IZRAEL 4 2 1 1 8:7 7 AVSTRIJA 4 2 0 2 7:6 6 SLOVENIJA 4 1 2 1 7:3 5 SEVERNA MAKEDONIJA 4 1 1 2 5:7 4 LATVIJA 4 0 0 4 1:13 0

