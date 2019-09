Kek je zadovoljen s pristopom svojih varovancev. "Rekel sem, da od nekaterih igralcev pričakujem prevzemanje odgovornosti in vodenje vsega tega. A občutek imam, da gresta ta njihova želja in fanatizem tudi v neko samodokazovanje. Dokaj nepopisan list so, čeprav niso več najmlajši," je dejal Kek v pogovoru z Anžetom Bašljem.

Slovenija štiri tekme pred koncem kvalifikacij drži mesto, ki pelje na evropsko prvenstvo. Foto: www.alesfevzer.com

In nadaljeval: "Hipoteka generacije, ki je šla v Afriko, ki je šla na svetovno in na evropsko prvenstvo pod Srečkom Katancem, ni majhna in vse se primerja s tem," pravi Kek.

Pogovor s selektorjem Matjažem Kekom si oglejte v športnih poročilih ob 19.48 na TV Slovenija 1, celoten intervju pa si preberite na MMC-ju.