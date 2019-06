Projekt 2019/20 je začelo 28 igralcev: Jasmin Handanović, Aljaž Cotman, Nino Irgolič, Saša Ivković, Aleksander Rajčević, Špiro Peričić, Luka Uskoković, Luka Koblar, Mitja Viler, Žan Kolmanič, Martin Milec, Denis Klinar, Aleks Pihler, Blaž Vrhovec, Alexandru Cretu, Amir Dervišević, Sandi Ogrinec, Dino Hotić, Martin Kramarič, Felipe Santos, Gregor Bajde, Andrej Kotnik, Nino Žugelj, Rok Kronaveter, Rudi Požeg Vancaš, Marcos Tavares, Jasmin Mešanović in Nardin Mulahusejnović. Luka Zahović in Kenan Pirić se bosta zaradi reprezentančnih obveznosti ekipi priključila pozneje.

Mariborčani na torkovem prvem skupnem treningu pred novo sezono. Foto: Twitter NK Maribor

V primerjavi s prejšnjo sezono v ekipi ni več Jana Mlakarja, ki je prestopil v Brighton, Marko Šuler je končal kariero, Dare Vršič, Denis Šme in Sunny Omoregie pa po izteku pogodb niso več člani Maribora, so sporočili iz štajerskega kluba, ki bo prvi teden priprave opravil na Ljudskem vrtu, 17. junija pa nadaljeval priprave v Moravskih Toplicah.

"Vse gre zelo podobno kot ponavadi, ciljev je ogromno, od danes delamo vse s ciljem, da bi bili odlično pripravljeni pred prvo uradno tekmo in da bi formo potem, jasno, držali preko celotne sezone," je na novinarski konferenci dejal trener Mariborčanov Darko Milanič, ki ga skupaj z varovanci tekme prvega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov čakajo 9. ali 10. julija.

Pozdrav Marcosa Tavaresa in Roka Kronavetra, ki je vijoličaste okrepil iz Olimpije. Foto: Twitter NK Maribor

Premor je služil le za regeneracijo

"Ker smo imeli tako kratek premor, je ta bolj služil le za regeneracijo. Mislim, da je vsak od fantov prišel nazaj motiviran, glede na to, kakšni izzivi nas čakajo. Malo časa imamo, ne bomo trenirali na klasičen način, ampak bomo zelo hitro začeli igrati tekme, poskušali bomo čim prej nove igralce vplesti v našo zgodbo, da bo potem vse 'štimalo'," je dejal trener in dodal, da čeprav časa za uigravanje ni veliko, je kakovost na strani moštva: "Najprej se morajo fantje, ki so prišli, dobro počutiti, tudi v slačilnici, nato pa z delom priti na želeno raven. To so okrepitve, ki sem si jih tudi sam želel pred novo sezono. Smo optimisti, gledamo v novo zgodbo optimistično." Milanič v novi sezoni obljublja "tekmovalen, dober Maribor, pripravljen v vsakem trenutku, vzdržati celotno sezono na visoki ravni".

Novinec Kotnik: Več pritiska mi prija



Kronaveter prvič treniral v vijoličastem dresu

Ena od novih okrepitev Maribora pred novo sezono je tudi po izboru nogometašev, trenerjev in navijačev najboljši nogometaš minule sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije, Andrej Kotnik, ki se je ekipi pridružil iz Gorice.

"Spremembe mi niso tuje, dal sem skozi že nekaj klubov, res pa je, da je tu nekaj novega, precej več odgovornosti, precej več pritiska, kar mi osebno prija. Čakajo me novi izzivi, na treningih se bom skušal dokazati. Priprave bodo resda kratke, zato moramo dobro izkoristiti ta mesec, ki ga imamo na voljo, in nato iti v tekme 100-odstotno," je dejal Kotnik in o pričakovanjih dodal: "Pričakovanja so visoka, takšna si moraš postaviti. Tudi cilje. A mislim, da jim bom kos, zato se tega zelo veselim."



Maribor mora plačati 15.000 evrov, Olimpija 3.850

Manj veselo novico je vijoličastim pripravil disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Simon Rogelj, saj jih je zaradi navijaških izgredov na zadnjem derbiju 11. maja proti Olimpiji (0:3) kaznoval s 15.000 evri. Poleg tega bodo morali eno domačo tekmo v sezoni 2019/20 odigrati brez navijaške skupine Viole. Tudi Ljubljančani bodo morali seči v žep in prav tako zaradi navijaških izgredov plačati 3.850 evrov kazni.