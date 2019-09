Koper in Maribor sta se nazadnje pomerila leta 2011 v polfinalu, kjer so bili po dveh tekmah boljši Štajerci. Na zadnjih petih obiskih Bonifike so "vijoličasti" slavili 5-krat in doživeli en sam poraz. Foto: MMC RTV SLO

Maribor se po sezoni 2016/17 vrača na Bonifiko, kjer so bo tekma dveh tradicionalnih tekmecev začela ob 16.30. Na obali so v zadnjih letih preživeli težke čase, zdaj pa hitijo nazaj med slovensko elito. Koper namreč uživa v nizu 7 zmag s skupno razliko v golih 17:2. Z nedeljsko zmago v Radomljah (2:0) na derbiju druge lige so tudi prevzeli vodstvo v 2. SNL.

Vršič v polno s prostega strela

Srečanje na Bonifiki so nekoliko bolje začeli Štajerci, ki so hitro planili na gol gostiteljev, vendar niso bili pretirano nevarni za vratarja Primoža Bužana. Nato pa je ob izteku 9. minute sledil zadetek na drugi strani igrišča. S prostega strela je z levico žogo v malo mrežico poslal nekdanji vezist aktualnih državnih prvakov Dare Vršič, ki je vijoličasti dres nosil pet let in pol. Prekršek za prosti strel je prav nad Vršičem storil gostujoči branilec Špiro Peričić.

Koprčana zrežirala izenačenje

Takoj po vodilnem zadetku je z razdalje še enkrat zapretil Vršič, nato pa so se Primorci osredotočili predvsem na obrambo in na hitre protinapade. Mariborčani so večkrat nevarno zapretili, najdejavnejši je bil Andrej Kotnik, ki je v 37. minuti zapravil zares izjemno priložnost, ko je po Vilerjevem predložku in slab(š)em posredovanju domače obrambe, na čelu z vratarjem Bužanom, žogo iz bližine poslal čez prazna vrata. Za zapravljeno priložnost se je nato soigralcem oddolžil v sodnikovem dodatku prvega polčasa, ko je po predložku Mitje Vilerja zadel s strelom ob bližnji vratnici. Podaja in gol Koprčanov za izenačujoči zadetek varovancev Darka Milaniča.



Bešir zaključil hiter protinapad

V uvodnih minutah nadaljevanja so bili znova Mariborčani tisti, ki so narekovali ritem, nato pa so gostitelji v 63. minuti izvedli hiter protinapad, ki jim je prinesel novo vodstvo. Akcijo je začel Goran Galešić, z desne strani je žogo pred vrata poslal Luka Badžim, tam pa je s petih metrov iz prve z levico mariborskega vratarja Kenana Pirića matiral 18-letni vezist Žan Bešir.

Mojstrovina Vršića v 74. minuti

Mariborčani nikakor niso uspeli predreti dobro postavljene domače obrambe, širili so igro na bočne položaje, a brez uspeha. Milanič je ukrepal, v igro je namesto Rudija Požega Vancaša in Martina Kramariča poslal Roka Kronavetra in Luko Zahovića. A še preden sta lahko pustila kakršen koli vtis na zelenici, so Koprčani povedli že s 3:1! Kdo drug kot Vršič je mojstrsko izvedel prosti strel z dobrih 20 metrov, žogo je izjemno zavrtinčil mimo živega zidu in jo pod prečko poslal za hrbet nemočnega Pirića v desni zgornji kot.

Avtogol Beširja za napeto končnico

Vrag je vijoličastim vzel šalo, čakale so jih težke minute proti izrazito obrambni igri Koprčanov. Vseeno so relativno hitro uspeli zaostanek znižati na -1, ko je Kronaveter z desne strani na prvo vratnico poslal oster predložek, tam pa jo je za Bužanov hrbet z nespretnim posredovanjem poslal Bešir. 3:2.

POKAL SLOVENIJE

OSMINA FINALA

Triglav - MURA 1:3 (0:3)

Mlakar 90.; Maroša 17., 37., Mulić 24.



Brda - DOMŽALE 0:3 (0:1)

Jazbar 42./ag, Vuk 56., Lazarevič 66.



Ob 16.30:

KOPER - MARIBOR 3:2 (3:1)

Vršič 9., 74., Bešir 63.; Kotnik 45+1., Bešir 81./ag

Ob 17.00:

ALUMINIJ - CB24 TABOR SEŽANA -:- (0:0)

Četrtek ob 16.30:

OLIMPIJA ‒ RUDAR



Že odigrano:

TKK Tolmin ‒ CELJE 0:6 (0:2)

280; Benedičič 17., Božić 32., Kerin 49., 80., Koritnik 62., Novak 74.

KALCER RADOMLJE ‒ Gorica

* 3:2 (2:2, 2:2) ‒ po podaljšku

300; Varga 38., Pišek 43., Cerar 104.; Osuji 23., Colley 35.

NAFTA 1903 ‒ Krško 2:0 (1:0)

400; Oštrek 10., 89.