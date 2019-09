Harry Kane in soigralci so v uvodnem krogu le remizirali v Pireju (2:2), zato potrebujejo zmago proti Bayernu, če se želijo vmešati v boj za prvo mesto v skupini B. Foto: Reuters

Niko Kovač je bil pred letom dni na izhodnih vratih Allianz Arene, ko je Bayern zaostajal za dortmundsko Borussio kar za devet točk. Spomladi je uspel krivuljo dvigniti navzgor in z dvojno domačo krono je utišal številne kritike. Črna pika je bil poraz v osmini finala Lige prvakov proti Liverpoolu (0:0 in 1:3), a redsi so nato osvojili evropski naslov.

Niko Kovač je zelo zadovoljen s štartom v novo sezono. Bayern je še neporažen v prvenstvu. Foto: Reuters

Philippe Coutinho je največja okrepitev Bayerna v zadnjih letih. Brazilec je v zadnjih krogih dokazal, da je zares zunajserijski nogometaš, odlično se je ujel z Robertom Lewandowskim. Poljak je na šestih tekmah nemškega prvenstva zadel že desetkrat, kar je nov rekord Bundeslige.

"Tottenham je naredil velik korak naprej. Popolnoma je enakovreden evropskim velikanom, čeprav pred petimi leti niso bili blizu. Trener Pochettino je zelo zaslužen za velik napredek. Pričakujem, da bodo napadli že od prve minute. Pripravljeni moramo biti na ta izziv. Harry Kane je izjemen napadalec. V vseh elementih igre je zunajserijski. Mislim, da sta Kane in Lewandowski najboljša napadalca sveta," je pojasnil Kovač, ki v soboto ni bil zadovoljen z igro v Paderbornu kljub zmagi s 3:2.

Nenad Bjelica je optimističen pred najtežjo tekmo sezone za zagrebški Dinamo. Foto: Reuters

Pochettino: Lani smo imeli le točko po treh krogih

Tottenham je v soboto premagal Southampton z 2:1. V drugem polčasu so uspeli zadržati prednost tudi z igralcem manj. V Premier ligi je Tottenham na petem mestu, po sedmih krogih pa zaostaja že deset točk za vodilnim Liverpoolom.

"Bayern si želi vsako sezono proti do finala Lige prvakov. Imajo zares bogato zgodovino. Tudi v letošnji sezoni imajo močno zasedbo, ki je eden glavnih kandidatov za zmago. V pretekli sezoni smo imeli le eno točko po treh krogih skupinskega dela. Naš cilj so vsekakor tri točke, da izboljšamo položaj v skupini," je razlagal Mauricio Pochettino.

Bjelica: Skušali bomo presenetiti v Manchestru

Vodilni ekipi skupini C se bosta srečali na stadionu Etihad, Manchester City bo gostil zagrebški Dinamo. V uvodnem krogu so hrvaški prvaki odpravili Atalanto kar s 4:0.

Jan Oblak bo v torek branil v Moskvi. Slovenski reprezentančni vratar se je izkazal na sobotnem madridskem derbiju. Foto: Reuters

"Seveda smo analizirali igro Manchester Cityja. Skušali bomo presenetiti. Ne smemo biti prestrašeni, pokazati moramo veliko srce. Uživati je treba na tako veliki tekmi. Seveda si želimo zmagati. Že proti Atalanti smo šli s pravim pristopom in taktiko v srečanje, zdaj bo treba vse skupaj ponoviti," je poudaril trener Nenad Bjelica.

Guardiola pohvalil Olma

Glavni igralec Dinama je Dani Olmo. "Vsi igralci, ki so se izkazali v akademiji Barcelone so zelo dobri. Dani Olmo je izstopal. Zares je delaven, veliko je vložil v kariero in na letošnjem evropskem prvenstvu do 21 let," je mladega zvezdnika pohvalil Pep Guardiola.

2. krog, Skupina A, torek ob 18.55:

REAL MADRID - CLUB BRUGGE

Ob 21.00:

GALATASARAY - PARIS SG

Lestvica: PARIS SG 1 1 0 0 3:0 3 GALATASARAY 1 0 1 0 0:0 1 CLUB BRUGGE 1 0 1 0 0:0 1 REAL MADRID 1 0 0 1 0:3 0

Skupina B, ob 21.00:

TOTTENHAM - BAYERN

Verjetni postavi:

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Winks, Sissoko, Ndombele, Eriksen, Son, Kane.

Bayern: Neuer, Kimmich, Süle, Pavard, Alaba, Thiago, Tolisso, Coutinho, Coman, Perišić, Lewandowski.

Sodnik: Clement Turpin (Francija)

CRVENA ZVEZDA - OLYMPIACOS

Lestvica: BAYERN 1 1 0 0 3:0 3 TOTTENHAM 1 0 1 0 2:2 1 OLYMPIACOS 1 0 1 0 2:2 1 CRVENA ZVEZDA 1 0 0 1 0:3 0

Skupina C, ob 18.55:

ATALANTA - ŠAHTAR

Ob 21.00:

MANCHESTER CITY - DINAMO ZAGREB

Verjetni postavi:

Manchester City: Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy, Rodri, Bernardo Silva, D. Silva; Mahrez, Agüero, Sterling.

Dinamo Zagreb: Livaković, Theophile-Catherine, Dilaver, Perić, Stojanović, Moro, Ademi, Olmo, Leovac, Oršić, Petković.

Sodnik: Serdar Gözübüyük (Turčija)

Lestvica: DINAMO ZAGREB 1 1 0 0 4:0 3 MANCHESTER CITY 1 1 0 0 3:0 3 ŠAHTAR 1 0 0 1 0:3 0 ATALANTA 1 0 0 1 0:4 0

Skupina D, ob 21.00:

JUVENTUS - BAYER LEVERKUSEN

LOKOMOTIV MOSKVA - ATLETICO MADRID