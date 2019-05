Lionel Messi je letos že dvignil lovoriko v državnem prvenstvu. Foto: EPA

Pri Barci še niso preboleli velikega razočaranja po neuspehu v Ligi prvakov. Obliž na velike katalonske rame bi bila ponovitev dvojne krojne. Špansko prvenstvo so Lionel Messi in druščina letos osvojili zelo suvereno in z veliko prednostjo, zdaj pa lovijo 31. in peto zaporedno lovoriko v kraljevem pokalu. V Sevillo so sicer branilci naslova pripotovali zaradi poškodb kar precej oslabljeni.

Netopirji so pokal do zdaj osvojili sedemkrat. Uspešno so zaključili špansko prvenstvo in s tremi zaporednimi zmagami tik pred koncem v boju za Ligo prvakov prehiteli Getafe. Na obeh medsebojnih obračunih sta se Barcelona in Valencia v tej sezoni razšli brez zmagovalca. Barca je nazadnje slavila lani aprila, Valencia pa aprila pred tremi leti (1:2).

FINALE, Sevilla, Benito Villamarin, danes ob 21.00:

BARCELONA - VALENCIA