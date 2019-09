Andrea Belotti je z dvema zadetkom priigral nove tri točke Italiji. Foto: Reuters

Izraelci imajo 7 točk in so na drugem mestu, v ponedeljek pa nato prihajajo v Stožice. Zvezdnik Eran Zahavi je s sedmimi zadetki najboljši strelec celotnih kvalifikacij. Če bo prejel rumeni karton, bo v ponedeljek moral počivati.

Severni Makedonci imajo le 4 točke in so v zelo neugodnem položaju. V primeru poraza so verjetno odpisani pred nadaljevanjem kvalifikacij.

V skupini J je Armenija izgubila proti Italiji z 1:3. Azzurri so zbrali maksimalnih 15 točk in so razred zase.

Italijani v drugem polčasu kaznovali izključitev Karapetiana

Napadalec Aleksander Karapetian je v 11. minuti poskrbel za vodstvo Armenije, ko je sijajno zaključil protinapad. Izenačil je Andrea Belotti v 28. minuti po podaji Emersona z desne strani.

Karapetian je v sodnikovem dodatku prvega polčasa prejel drugi rumeni karton in v drugem polčasu so imeli Italijani igralca več. Prednost so unovčili v 77. minuti, ko je Leonardo Bonucci z desne strani podal pred vrata, kjer je Lorenzo Pellegrini z glavo zatresel mrežo. Končni izid je postavil Belotti tri minute zatem.

SKUPINA G, 5. krog, danes ob 20.45:

IZRAEL - SEVERNA MAKEDONIJA 0:0 (0:0)

Petek ob 20.45:

SLOVENIJA - POLJSKA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

AVSTRIJA - LATVIJA

Lestvica: POLJSKA 4 4 0 0 8:0 12 IZRAEL 4 2 1 1 8:7 7 AVSTRIJA 4 2 0 2 7:6 6 SLOVENIJA 4 1 2 1 7:3 5 SEVERNA MAKEDONIJA 4 1 1 2 5:7 4 LATVIJA 4 0 0 4 1:13 0

SKUPINA D, danes ob 20.45:

IRSKA - ŠVICA -:- (0:0)

GIBRALTAR - DANSKA -:- (0:2)

Skov 6., Eriksen 34./11-m



Lestvica: IRSKA 4 3 1 0 5:1 10 DANSKA 3 1 2 0 9:5 5 ŠVICA 2 1 1 0 5:3 4 GRUZIJA 4 1 0 3 4:8 3 GIBRALTAR 3 0 0 3 0:6 0

SKUPINA F, danes ob 20.45:

ROMUNIJA - ŠPANIJA -:- (0:1)

Ramos 29./11-m



NORVEŠKA - MALTA -:- (2:0)

Berge 34., King 45./11-m



FERSKI OTOKI - ŠVEDSKA -:- (0:4)

Isak 12., 15., Lindelöf 23., Quaison 41.



Lestvica: ŠPANIJA 4 4 0 0 11:2 12 ŠVEDSKA 4 2 1 1 8:7 7 ROMUNIJA 4 2 1 1 11:5 7 NORVEŠKA 4 1 2 1 8:7 5 MALTA 4 1 0 3 2:10 3 FERSKI OTOKI 4 0 0 4 3:12 0

SKUPINA J:

ARMENIJA - ITALIJA 1:3 (1:1)

Karapetian 11.; Belotti 28., 80., Pellegrini 77.

RK: Karapetian 45.

Ob 20.45:

FINSKA - GRČIJA -:- (0:0)

BiH - LIHTENŠTAJN -:- (1:0)

Gojak 11.