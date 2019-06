Slovenci so do zdaj remizirali z Izraelom (1:1) in Severno Makedonijo (1:1). Na drugi strani so Avstrijci v slabšem položaju, saj so klonili pred Poljsko (0:1) in Izraelom (4:2), tako da so pred obračunom na stadionu ob Vrbskem jezeru pod večjim pritiskom.

Slovenci so se pred odhodom v Celovec pripravljali v Kranjski Gori. Foto: www.alesfevzer.com

Selektor Kek ne more računati na poškodovanega Reneja Krhina, vsi preostali pa so pripravljeni. Pomagal naj bi tudi Benjamin Verbič, ki sicer še ni pripravljen za vso tekmo.

Studio pred tekmo (20.45) se bo začel ob 20.00. Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

NOGOMET

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO

SKUPINA G

3. KROG

Danes ob 20.45:

AVSTRIJA – SLOVENIJA

Verjetni postavi

Avstrija: Lindner, Lainer, Dragović, Hinteregger, Posch, Ilsanker, Baumgartlinger, Lazaro, Sabitzer, Alaba, Arnautović.

Slovenija: Oblak, Stojanović, Al. Struna, Mevlja, Jokić, Kurtić, Bijol, Črnigoj, Iličić, Zajc, Šporar.

Sodnik: Kulbakov (Belorusija)

SEVERNA MAKEDONIJA – POLJSKA

LATVIJA – IZRAEL

Lestvica: POLJSKA 2 2 0 0 3:0 6 IZRAEL 2 1 1 0 5:3 4 SEVERNA MAKEDONIJA 2 1 1 0 4:2 4 SLOVENIJA 2 0 2 0 2:2 2 AVSTRIJA 2 0 0 2 2:5 0 LATVIJA 2 0 0 2 1:5 0