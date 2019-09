Nogometaši Portugalske so blizu prvi zmagi v tem ciklusu. Foto: Reuters

Trenutni izid je 1:2. Goste je v 42. minuti v vodstvo popeljal William Carvalho, ki je izkoristil zmedo in slabo posredovanje domače obrambe. Evropski pravki so prednost podvojili na začetku drugega polčasa, ko je 20 metrov od gola žogo sprejel Goncalo Guedes, obrnil Nemanjo Maksimovića, se sprehodil v kazenski prostor in žogo drugič poslal v domačo mrežo.

Srbi so se v igro vrnili v 68. minuti, ko je po podaji iz kota v polno zadel Nikola Milenković, ki je bil pri strelu popolnoma neoviran.

Ukrajina utrjuje vodstvo

V isti skupini je Ukrajina s 3:0 zmagala na gostovanju pri Litvi in suvereno vodi v težki skupini B, zato je obračun v Beogradu še toliko bolj pomemben. Z istim izidom je Islandija premagala Moldavijo in se veseli že četrte zmage v kvalifikacijah.

Harry Kane je za Anglijo dosegel 23., 24. in 25. gol. Foto: Reuters

Kane sodeloval pri vseh golih

V popoldanskih tekmah se je najbolj izkazala Anglija, ki je na svojem Wembleyju s 4:0 odpravila Bolgarijo. Junak tekme je bil Harry Kane, ki je dosegel hat-trick, sodeloval pa je tudi pri tretjem golu, ko je podal Raheemu Sterlingu. Kapetan je dva gola dosegel z enajstmetrovke.

Kvalifikacije za Euro 2020

Skupina A:

KOSOVO - ČEŠKA 2:1 (1:1)

Muriqi 20., Vojvoda 67.; Schick 16.

ANGLIJA - BOLGARIJA 4:0 (1:0)

Kane 24., 49./11-m, 73./11-m, Sterling 55.

Lestvica: ANGLIJA 3 3 0 0 14:1 9 KOSOVO 4 2 2 0 7:5 8 ČEŠKA 4 2 0 2 6:8 6 ČRNA GORA 4 0 2 2 3:10 2 BOLGARIJA 5 0 2 3 5:11 2

Skupina B:

LITVA - UKRAJINA 0:3 (0:2)

Zinčenko 7., Marlos 27., Malinovski 61.

Ob 20.45:

SRBIJA - PORTUGALSKA 1:2 (0:1)

Milenković 68.; Carvalho 42., Guedes 58.

Lestvica: UKRAJINA 5 4 1 0 11:1 13 LUKSEMBURG 4 1 1 2 4:5 4 SRBIJA 3 1 1 1 5:7 4 PORTUGALSKA 2 0 2 0 1:1 2 LITVA 4 0 1 3 3:10 1

Skupina H:

ISLANDIJA - MOLDAVIJA 3:0 (1:0)

Sigthorsson 31., Bjarnason 55., Mudrac 77./ag

Ob 20.45:

TURČIJA - ANDORA 0:0 (0:0)

Ob 20.52:

FRANCIJA - ALBANIJA 3:0 (2:0)

Coman 8., 68., Giroud 27.

Griezmann je v 37. minuti zapravil 11-metrovko za Francijo.