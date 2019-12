V Riu de Janeiru vlada evforija in prepričanje, da se ponavlja leto 1981. Takrat je Flamengo z legendarnim Zicom prvič postal osvojil Copo Libertadores, nato pa v takratnem medcelinskem pokalu v Tokiu s kar 3:0 premagal takrat neposrno najboljši klub Evrope Liverpool Foto: AP

Katar nadaljuje pospešene priprave na svetovno prvenstvu 2022, s čimer se je prizorišče vsakoletnega decembrskega turnirja celinskih klubskih prvakov iz Združenih Arabskih emiratov zdaj preselil v Doho.

V Katarju so bile odigrane tri tekme predtekmovanja, danes pa je ob 18.30 na sporedu prvi polfinale. Prvak Azije Al Hilal iz Savdske Arabije izziva favoriziranega prvaka Južne Amerike Flamengo. Na uvodni tekmi turnirja je katarski prvak Al Sadd izločil prvaka Oceanije Hienghene Sport (3:1), a nato je Xavijeva četa klonila v četrtfinalu s prvakom CONCACAF-a Monterreyjem (3:2). V drugem četrtfinalu je Al Hilal z 1:0 izločil Esperance de Tunis.

Jesus do poletja treniral Hilal, Cuellar pa igral za Flamengo

Savdski šefi so v četrtfinalu klubskega mundiala z golom Bafetimbija Gomisa v 73. minuti z 1:0 premagali prvaka Afrike Esperance de Tunis. Ravno Francoz je prvi adut Al Hilala, saj je na zadnjih 10 tekmah dosegel 8 golov in je bil ključni mož pri tretjem naslovu azijskega prvaka. Pri Savdcih bo veliko odvisno tudi od Perujca Gustava Cuellarja, ki je do poletja igral ravno za Flamengo in pomembno prispeval k napredovanju v Copi Libertadores.

Gabigol (Gabriel Barbosa) je v izjemni strelski formi že vso sezono: 34 golov in 11 podaj na 41 tekmah. V finalu Cope Libertadores je bil proti Riverju neviden 88. minut, nato pa z goloma v 3 minutah prinesel Flamengu južnoameriški naslov in priložnost za osvojitev klubskega mundiala. Foto: Reuters

Gabigol proti Gomisu

Najbolj priljubljeni nogometni klub Brazilije je od poletja spisal pravo šampionsko pravljico. Zrežiral jo je Portugalec na klopi Mengaa Jorge Jesus, ki je bil predtem trener Al Hilala. Z nizom 28 tekem brez poraza se je Flamengo sprehodil skozi brazilsko prvenstvo za prvi naslov državnega prvaka po 10 letih. Še večji uspeh je uspel Flaju v Copi Libertadores, kjer so v finalni tekmi v Limi šokirali branilca naslova River Plate z dvema goloma Gabriela Barbose v 89. minuti in 91. minuti za 2:1 in po 38 letih drugič postali celinski prvaki. Gabigol je prvi napadalni adut rdeče-črnih, ki se ponašajo s pravo zvezdniško zasedbo.

Bo Liverpool nadaljeval evropsko prevlado?

Boljši iz torkovega polfinala, ki si ga boste lahko po Šporniku leta v posnetku ogledali na TV SLO 2/MMC-ju, se bo nato v soboto udaril za naslov svetovnega klubskega prvaka. Sreda prinaša drugi polfinale med prvakom Severne in Srednje Amerike ter Karibov Monterreyjem iz Mehike in prvakom Evrope Liverpoolom. Vodilni klub Anglije nesporni favorit turnirja, saj so zmagovalci Lige prvakov dobili zadnjih šest klubskih svetovnih prvenstev. Nazadnje je Evropejce - Chelsea - leta 2012 na Japonskem presenetil Corinthians iz Brazilije.

16. KLUBSKO SVETOVNO PRVENSTVO

KATAR 2019, Doha

Polfinale, danes ob 18.30:

FLAMENGO - AL HILAL



Sreda ob 18.30:

MONTERREY - LIVERPOOL

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)



Finale in tekma za 3. mesto bosta v soboto, 21. decembra.

Prenos finala na TV SLO 2 in MMC-ju.



Za 5. mesto, danes ob 15.30:

AL SADD - ESPERANCE TUNIS