Robert Lewandowski je dobrih deset minut pred iztekom rednega dela srečanja v Paderbornu zadel za 3:1. Na koncu se je to po izjemnem golu Jamiluja Collinsa izkazal za odločilni zadetek. Foto: Reuters

Gostje iz bavarske prestolnice so že takoj po prvem žvižgu glavnega sodnika Felixa Zwayerja pritisnili na vrata gostiteljev, obleganje je obrodilo sadove v 15. minuti, ko je mrežo Jannika Hutha zatresel Serge Gnabry. 24-letnik je po lepem Coutinhovem predložku z leve strani zadel ob drugi vratnici.

Vlogi sta si nogometaša v deseti minuti nadaljevanja izmenjala, Gnabry je bil podajalec, Philippe Coutinho strelec. Bavarci so po lepi akciji v treh potezah izigrali domačo obrambo, Gnabry je s paralelno podajo na drugi vratnici našel prostega Coutinha, ki je brez težav žogo potisnil v prazno mrežo za 0:2.

Paderborn, novinec v najelitnejši nemški nogometni druščini in aktualni podprvak druge nemške lige, ni vrgel puške v koruzo, v 68. minuti je zaostanek prepolovil prek Kaia Prögerja. Ta si je lepo ustavil žogo po nizkem Drägerjevem predložku in z natančnim diagonalnim strelom zadel malo mrežico Manuela Neuerja.

Gostitelji so iskali izenačujoči zadetek, vendar je vzdušje na Benteler-Areni dobrih deset minut pred iztekom rednega dela srečanja pokvaril Robert Lewandowski. Poljski napadalec je po globinski podaji Niklasa Süleja med dvema branilcema stekel proti vratom nasprotnika in z lobom ukanil nemočnega Hutha.

Ko je že kazalo, da so varovanci Nika Kovača storili dovolj za relativno miren zaključek tekme, je za napeto končnico poskrbel domači branilec Jamilu Collins. Po predložku iz kota in izbiti žogi je z neverjetnim projektilom z dobrih 25 metrov presenetil Neuerja za 2:3. Gostitelji so si prizadevali tekmo končati s točko, še nekaj krat so krenili proti vratom nasprotnika, zadnjo priložnost so zapravili v 91. minuti.

Bundesliga, 6. krog

Sobotne tekme:

PADERBORN - BAYERN 2:3 (0:1)

Pröger 68., Collins 84.; Gnabry 15., Coutinho 55., Lewandowski 79.

RB LEIPZIG - SCHALKE 1:3 (0:2)

Forsberg 83.; Sane 29., Harit 43./11-m, Matondo 58.

Kampl (Leipzig) zaradi poškodbe gležnj ni igral.

HOFFENHEIM - BORUSSIA (M) 0:3 (0:1)

Plea 43., Thuram 65., Neuhaus 83.

MAINZ - WOLFSBURG 0:1 (0:1)

Tisserand 9.

AUGSBURG - BAYER LEVERKUSEN 0:3 (0:1)

Niederlechner 34./ag, Volland 76., Havertz 84.

Danes ob 18.30:

BORUSSIA (D) - WERDER

Nedelja ob 15.30:

FORTUNA DÜSSELDORF - FREIBURG

Ob 18.00:

KÖLN - HERTHA

Petkova tekma:

UNION BERLIN - EINTRACHT 1:2 (0:0)

Ujah 86.; Dost 48., Silva 62.