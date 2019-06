Marcus Rashford je zanesljivo izvedel najstrožjo kazen. Foto: Reuters

Selektor Anglije Gareth Southgate se je odločil, da bo spočil sedem igralcev, ki so v soboto igrali v finalu Lige prvakov. Tudi najboljši strelec lanskega svetovnega prvenstva Harry Kane je na klopi.

Angleški navijači razgrajali po Portu

Dva navijača angleške reprezentance sta v sredo zvečer končala za zapahi, potem ko so se angleški navijači v centru Porta udarili s policijo po ogledu polfinala Lige narodov proti Švici.



"Prišlo je do prerivanja med angleškimi in portugalskimi navijači, po zraku so letele steklenice, zato je policija morala posredovati," je dejal predstavnik portugalske policije Alexandre Coimbra.



"Angleški navijači so se nato spravili še na policiste, ki so dva od njih aretirali, enega pa popisali," je še dodal. Videoposnetki na družbenih omrežjih kažejo policiste v popolni opravi s ščiti, kako skušajo ločiti med seboj sprte navijače v navijaški coni v Portu, lokalno prebivalstvo pa jim ob tem glasno ploska.



Polfinale, danes ob 20.45 (Guimaraes):

NIZOZEMSKA - ANGLIJA * 2:1 (1:1, 0:1)

de Ligt 73., Walker 97./ag; Rashford 32./11-m

* - podaljšek



Porto:

PORTUGALSKA - Švica 3:1 (1:0)

42.415; Ronaldo 25., 88., 90.; Rodriguez 57./11-m

Finale, nedelja ob 20.45 (Porto)

Za 3. mesto, ned. ob 15.00 (Guimaraes)