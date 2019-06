Cristiano Ronaldo želi osvojiti novo lovoriko. Foto: Reuters

Portugalci so v skupinskem delu zbrali več točk od Italije in Poljske. Švica je bila v skupini boljša od Belgije in Islandije.

V četrtek se bosta v Guimaraesu srečali še Nizozemska in Anglija. Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.

Zmagovalec bo prejel 10,5 milijona evrov

Ob 2,25 milijona za udeležbo v Ligi narodov bodo štirje udeleženci zaključnega turnirja dobili dodatnih 2,25 milijona evrov za zmago v svojih skupinah in posledično uvrstitev na zaključni turnir. Ob tem pa bo zmagovalec prejel še šest milijonov, finalist 4,5 milijona, tretjeuvrščeni 3,5 milijona, četrtouvrščeni pa 2,5 milijona evrov. Skupno tako lahko zmagovalec pobere 10,5 milijona evrov.

Polfinale, danes ob 20.45 (Porto):

PORTUGALSKA - ŠVICA 0:0 (-:-)

Portugalska: Rui Patricio, Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, William Carvalho, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix, Ronaldo.

Švica: Sommer, Mbabu, Akanji, Schär, Rodriguez, Xhaka, Zakaria, Freuler, Zuber, Shaqiri, Seferović.

Sodnik: Felix Brych (Nemčija)

Četrtek ob 20.45 (Guimaraes):

NIZOZEMSKA - ANGLIJA

Finale, nedelja ob 20.45 (Porto)

Za 3. mesto, nedelja ob 15.00 (Guimaraes)