Ronaldo je velemojstrsko izvedel prosti strel. Foto: Reuters

Švicarji so začeli odločno in si že v uvodnih minutah priigrali dve pšriložnosti. Xherdan Shaqiri z leve strani ni uspel ukaniti Ruija Patricia, Haris Seferivić pa je streljal mimo vrat.

Nova mojstrovina Ronalda s prostega strela

Portugalci so bili v uvodne četrt ure v podrejeni vlogi, izkoristili pa so že prvo priložnost. Branilec Kevin Mbabu je podrl Ronalda v zelo nevarni coni. Zvezdnik Juventusa si je nastavil žogo in jo z 22 metrov z desno nogo velemojstrsko poslal prek živega zidu v mrežo, Streljal je v vratarjev kot, Yann Sommer pa je presenečen obstal na golovi črti.

Seferović oplazil prečko

Švicarji niso bili šokirani po zaostanku. Trio minute pred odmorom je Mbabu z desne strani podal pred vrata, kjer je Seferović z desnico z desetih metrov oplazil prečko.

V četrtek se bosta v Guimaraesu srečali še Nizozemska in Anglija. Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.

Zmagovalec bo prejel 10,5 milijona evrov

Ob 2,25 milijona za udeležbo v Ligi narodov bodo štirje udeleženci zaključnega turnirja dobili dodatnih 2,25 milijona evrov za zmago v svojih skupinah in posledično uvrstitev na zaključni turnir. Ob tem pa bo zmagovalec prejel še šest milijonov, finalist 4,5 milijona, tretjeuvrščeni 3,5 milijona, četrtouvrščeni pa 2,5 milijona evrov. Skupno tako lahko zmagovalec pobere 10,5 milijona evrov.

Polfinale, danes ob 20.45 (Porto):

PORTUGALSKA - ŠVICA 3:1 (1:0)

Ronaldo 25., 88., 90.; Rodriguez 57./11-m

Četrtek ob 20.45 (Guimaraes):

NIZOZEMSKA - ANGLIJA

Finale, nedelja ob 20.45 (Porto)

Za 3. mesto, nedelja ob 15.00 (Guimaraes)