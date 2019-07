Veteran Marcos Tavares je v začetni postavi. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski prvaki so se na pot odpravili v torek, skupna pot je trajala skoraj šest ur. Že zadnji trening v domovini so opravili na umetni podlagi, saj se želijo čim bolj prilagoditi razmeram. "Nasprotnik je v prednosti zaradi podlage in tekem, ki jih imajo za seboj, na naši strani pa je kvaliteta," je razmere povzel trener Darko Milanič.

Valur po nepopolnem 12. krogu državnega prvenstva zaseda šele peto mesto.

Liga prvakov, 1. predkrog, danes ob 22.00:

VALUR REYKJAVIK - MARIBOR 0:0 (-:-)



Valur: Halldorsson, Hedlund, Sigurbjörnsson, H. Sigurdsson, Eiriksson, Finsen, K. Sigurdsson, Petry, Larusson, Pedersen, Larusson.



Maribor: Pirić, Milec, Ivković, Peričić, Viler, Vrhovec, Cretu, Hotić, Kotnik, Kronaveter, Tavares.



Sodnik: Krzysztof Jakubik (Poljska)



Povratna tekma bo v sredo, 17. julija, ob 20.15.

PARTIZANI (ALB) - QARABAG (AZR) 0:0

BATE BORISOV - PIAST GLIWICE 1:1 (0:1)

Dragun 64.; Parzyszek 36.

RK: Dragun 90./Bate

Korun (Piast) je igral vso tekmo.



ŠERIF TIRASPOL - SABURTALO TBILISI 0:3 (0:1)

Rolović 30., Kokhreidze 67., Kakubava 71.

FERENCVAROS - LUDOGOREC 2:1 (1:1)

Nguen 6., Zubkov 65.; Swierczok 31.

Blažič (Ferencvaros) je igral vso tekmo.



SLOVAN BRATISLAVA - SUTJESKA NIKŠIĆ 1:1 (0:0)

Šporar 82.; Kojašević 95.

Šporar in Bajrić (oba Slovan) sta igrala vso tekmo.



Ob 20.45:

DUNDALK (IRS) - RIGA FC

LINFIELD (S. IRS) - ROSENBORG

Odigrano v torek:

ASTANA - CFR CLUJ 1:0 (0:0)

Postnikov 68.

ARARAT AR. - AIK STOCKHOLM 2:1 (2:1)

Avetisjan 3./11-m, 45.; Obasi 39.

RK: Lundström 13./AIK

HJK HELSINKI - HB TORSHAVN 3:0 (2:0)

Lappalainen 21., 66., O'Shaughessy 42.

N. KALJU/EST - SHKENDIJA/MKD 0:1 (0:1)

Ibraimi 81.

SARAJEVO - CELTIC 1:3 (1:1)

Oremus 29.; Johnston 35., Edouard 51., Sinclair 85.

F91 DUDELANGE - VALLETTA 2:2 (2:0)

Bettaieb 26., Stolz 45.; Packer 64., Borg 70. RK: Muscat 89./Valletta

TNS (WAL) - FERONIKELI (KOS) 2:2 (0:0)

Draper 49./11-m, Edwards 77.; Zeka 89., Fazliu 93./11-m

SUDUVA (LIT) - CRVENA ZVEZDA 0:0