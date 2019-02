Cristiano Ronaldo je v zadnjih treh sezonah osvojil Ligo prvakov z madridskim Realom. Lani je izločil Juventus v 98. minuti četrtfinala z bele točke. Foto: Reuters

V Madrid se vrača Cristiano Ronaldo, ki je v karieri v mrežo Atletica spravil žogo že 22-krat, pogosto tudi v Ligi prvakov. Juventus je v tej sezoni v italijanskem prvenstvu še neporažen in je na dobri poti do osmega zaporednega naslova. Po izpadu v četrtfinalu italijanskega pokala proti Atalanti (3:0) so lahko Torinčani še bolj osredinjeni na najelitnejše evropsko tekmovanje. Zaradi težav s srčno aritmijo je v Torinu ostal Sami Khedira.

Schalke je v Bundesligi šele na 14. mestu, na zadnjih desetih tekmah je zmagal samo dvakrat. City je v zadnjih petih sezonah kar trikrat izpadel v osmini finala. Trener Pep Guardiola opozarja, da Schalkeja ne gre podcenjevati, predvsem ko igra doma pred bučnimi navijači. Zaradi manjših poškodb v Gelsenkirchen nista odpotovala napadalec Gabriel Jesus in branilec John Stones.

Osmina finala, danes ob 21.00:

SCHALKE - MANCHESTER CITY 0:0 (-:-)

Schalke: Fährmann, Bruma, Sane, Nastasić, Caligiuri, Serdar, Bentaleb, Oczipka, McKennie, Mendy, Uth.

Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Fernandinho, Silva, Gündogan, De Bruyne, Bernardo Silva, Agüero, Sterling.

Sodnik: Carlos del Cerro Grande

ATLETICO MADRID - JUVENTUS 0:0 (-:-)

Atletico: Oblak, Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Thomas, Koke, Saul Niguez, Rodrigo, Griezmann, Diego Costa.

Juventus: Szczesny, de Sciglio, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Pjanić, Bentancur, Matuidi, Dybala, Ronaldo, Mandžukić.

Sodnik: Felix Zwayer

Povratni tekmi bosta 12. marca.

Odigrano v torek:

LYON - BARCELONA 0:0

LIVERPOOL - BAYERN 0:0

Povratni tekmi bosta 13. marca.

Odigrano prejšnji teden:

TOTTENHAM - BORUSSIA (D) 3:0 (0:0)

Son 47., Vertonghen 83., Llorente 86.

AJAX - REAL MADRID 1:2 (0:0)

Ziyech 75.; Benzema 60., Asensio 87.

Povratni tekmi bosta 5. marca.

MANCHESTER UNITED - PARIS SG 0:2 (0:0)

Kimpembe 53., Mbappe 60.

RK: Pogba 89./Manchester United

ROMA - PORTO 2:1 (0:0)

Zaniolo 70., 77.; Lopez 79.

Povratni tekmi bosta 6. marca.