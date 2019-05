Lionel Messi in Luis Suarez sta zrežirala veliko zmago Barcelone. Foto: Reuters

Ritem je bil od prve minute izjemen. Obe ekipi sta samozavestni, saj odlično igrata tudi v prvenstvu. Prvič je bilo vroče v kazenskem prostoru Liverpoola po četrt ure igre. Jordi Alba je našel Messija, Joel Matip pa je blokiral strel z roko. Branilec ni igral namerno z roko in sodnik Björn Kuipers je le odmahnil z roko. Tudi videosodnik se ni oglasil.



Keita na zelenici le 24 minut

V 20. minuti se je poškodoval Naby Keita, štiri minute ga je skušala zdravniška služba usposobiti, nato pa je vstopil Jordan Henderson.



Navijači Barcelone so pripravili veličastno koreografijo na Camp Nouu. Foto: Reuters

Alba sijajno zaposlil Suareza

Katalonci so povedli v 26. minuti, ko je Jordi Alba z leve strani sijajno podal pred vrata, Luis Suarez pa je z drsečim štartom poslal žogo ob bližnji vratnici v mrežo s petih metrov. Mojstrska akcija gostiteljev, branilci Liverpoola pa so stali preveč stran od Albe in Suareza. To je bil 500. zadetek Barcelone v Ligi prvakov.



Mane streljal visoko prek vrat

Najlepšo priložnost za Angleže je imel Sadio Mane v 34. minuti, a je streljal visoko prek vrat z 12 metrov, Joe Gomez ga je lepo nbašel v kazenskem prostoru.



Liverpoolčani so bili najboljši v Evropi v letih 1977, 1978, 1981, 1984 in 2005, Barcelona pa v letih 1992, 2006, 2009, 2011 in 2015. Katalonci so nazadnje v finalu igrali leta 2015, Liverpool lani, ko je moral v Kijevu premoč priznati madridskemu Realu (3:1).

Polfinale, prvi tekmi:

BARCELONA - LIVERPOOL 2:0 (1:0)

Suarez 26., Messi 75., 82.

Povratna tekma bo 7. maja.

Odigrano v torek:

TOTTENHAM - AJAX 0:1 (0:1)

60.243; van de Beek 15.

Povratna tekma bo 8. maja. Finale bo v soboto, 1. junija, na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu.