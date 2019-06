V udarni postavi Liverpoola začenja Roberto Firmino, ki se je vrnil po poškodbi, pri Tottenhamu pa je Harry Kane dobil prednost pred Lucasom Mouro.

Mohamed Salah je z bele točke povedel Liverpool v vodstvo. Foto: Reuters

Pred tekmo so se igralci z minuto odmora spomnili na preminulega nekdanjega španskega reprezentanta Joseja Antonia Reyesa. Za glasbeni uvod je poskrbela skupina Imagine Dragons.

Pravico delijo slovenski sodniki na čelu z glavnim Damirjem Skomino. Skomini pomagata Jure Praprotnik in Robert Vukan.

Salah že v 2. minuti zadel z bele točke

In Skomina je bil v središču pozornosti že po 25 sekundah, ko je pokazal na belo točko. Sadio Mane je namreč z leve strani podal v kazenski prostor, kjer je Moussa Sissoko z roko stran od telesa preusmeril smer žoge, tako da dvomov za Skomino ni bilo. Enajstmetrovka, ki jo je zanesljivo s strelom pod prečko izkoristil Mohamed Salah.

Slovenski sodnik Damir Skomina je po 25 sekundah pokazal na belo točko. Foto: Reuters

Po razburljivem začetku mirnejše nadaljevanje

Tottenham se je po hladnem tušu pobral in izpeljal nekaj obetavnih akcij, a nevarnejši je bil Liverpool, pri katerem je Trent Alexander-Arnold v 17. minuti silovito sprožil s kakšnih 20 metrov, vendar je njegov strel zletel mimo vrat. V nadaljevanju se je igra nekoliko umirila, večinoma je potekala med obema kazenskima prostoroma. V 38. minuti je Andrew Robertson močno udaril z leve strani, a je Hugo Lloris odbil čez vrata. Tottenham je zapretil v sodnikovem podaljšku. Po lepo odigani akciji je žoga na robu kazenskega prostora prišla do Christiana Eriksena, ki pa jo je poslal "med oblake". Spursi so imeli sicer žogo več v nogah (posest žoge 62:38), a so bili redsi nevarnejši streli 7:2, v okvir vrat 2:0.

LIGA PRVAKOV

FINALE, Madrid, Wanda Metropolitano

Danes ob 21.00:

TOTTENHAM - LIVERPOOL 0:1 (0:1)

Salah 2./11-m

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Sissoko, Winks, Alli, Eriksen, Son, Kane.

Liverpool: Alisson, Alexander Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Fabinho,

Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino.

Sodnik: Damir Skomina