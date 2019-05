Redsi so tako skorajda pred misijo nemogoče, sploh ker trener Jürgen Klopp ne more računati na poškodovana napadalca Mohameda Salaha in Roberta Firmina. A Klopp in njegovi igralci se ne predajajo. Poskušali bodo napraviti velik podvig.

Steber obrambe Liverpoola Virgil van Dijk med ogrevanjem. Foto: Reuters

Doslej je samo dvema ekipama v polfinalu najelitnejšega tekmovanja uspelo nadoknaditi tri gole zaostanka, in sicer Panathinaikosu v sezoni 1970/71 in Barceloni (1985/1986).

Lionel Messi je na prvi tekmi zabil dva gola. Foto: Reuters

Liverpool je odlično odprl tekmo. Pritisnil je od prve minute naprej in sad požel že v 7. minuti. Jordi Alba je žogo na svoji polovici nespretno izbil, tako da je do nje prišel Sadio Mane, ki je podal do Jordana Hendersona. Ta je prodrl v kazenski prostor in ustrelil Marc-Andre ter Stegen je odbil žogo, a le do Divocka Origija, ki jo je potisnil v nebranjeni del mreže.

V drugem polfinalu se bosta v sredo pomerila Ajax in Tottenham. Ajax je prvo tekmo dobil z 1:0.

NOGOMET

LIGA PRVAKOV

POLFINALE, povratna tekma

Danes ob 21.00:

LIVERPOOL - BARCELONA 1:0 (-:-) 0:3

Origi 7.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Milner,

Fabinho, Henderson, Shaqiri, Mane, Origi.

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Rakitić,

Busquets, Vidal, Coutinho, Suarez, Messi.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)

Sreda ob 21.00:

AJAX - TOTTENHAM 1:0

Verjetni postavi:

Ajax: Onana, Mazraoui, Blind, De Ligt, Tagliafico, van de Beek, De Jong,

Schöne, Ziyech, Tadić, Neres.

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Sanchez, Rose, Sissoko, Wanyama,

Alli, Eriksen, Moura, Son.

Sodnik: Felix Brych (Nemčija)