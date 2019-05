Georginio Wijnaldum je v igro vstopil na začetku drugega polčasa, nato pa v 54. in 56. minuti zabil dva gola za 3:0. Jürgen Klopp je z 28-letnim Nizozemcem zadel v polno. Foto: Reuters

Redsi so tako skorajda pred misijo nemogoče, sploh ker trener Jürgen Klopp ne more računati na poškodovana napadalca Mohameda Salaha in Roberta Firmina. A Klopp in njegovi igralci se ne predajajo. Poskušali bodo napraviti velik podvig.

Režiserja vodilnega gola Liverpoola Jordan Henderson in Divock Origi. Foto: Reuters

Origi hitro kaznoval napako Albe

Liverpool je odlično odprl tekmo. Pritisnil je od prve minute naprej in sad požel že v 7. minuti. Jordi Alba je žogo na svoji polovici nespretno izbil, tako da je do nje prišel Sadio Mane, ki je podal do Jordana Hendersona. Ta je prodrl v kazenski prostor in sprožil, Marc-Andre ter Stegen je odbil žogo, a le do Divocka Origija, ki jo je potisnil v nebranjeni del mreže.

Dve lepi priložnosti Barcelone

A Barcelona si je v 16. minuti priigrala izjemno priložnost. Messi je prišel do ugodnega položaja na robu kazenskega prostora, a namesto, da bi ustrelil, je preigraval, tako da mu jo je Joel Matip izbil žogo. Malo kasneje je Barca izpeljala še en protinapad, v katerem je do strela na levi strani prišel Philippe Coutinho, a je bil Alisson Becker na mestu.



Dvoboja Sadia Maneja in Artura Vidala. Foto: Reuters

Ter Stegen ustavil projektil Robertsona

Na drugi strani je v 23. minuti Andrew Robertson silovito sprožil z leve strani kazenskega prostora, a se je z lepo obrambo izkazal ter Stegen. Moštvi sta igrala v izjemnem ritmu. V 31. minuti je Henderson dobil udarec v koleno in za nekaj minut obležal na zelenici, a je nato po zdravniški pomoči nadaljeval. Do konca polčasa je ritem nekoliko upadel. Tik pred odmorom je s približno 20 metrov mimo leve vratnice Beckerja meril Messi, nato pa je Becker s pravočasnim izhodom iz vrat ubranil še nevaren poskus Albe. Še statistika: posest žoge 53:47 za Barcelono, streli 6:5 za Liverpool, streli v okvir vrat pa 3:3.

Rezervist Georginio Wijnaldum zrežiral preobrat

Liverpool je bil v 50. minuti blizu drugemu golu, saj je Virgil van Dijk po podaji iz kota streljal z nekaj metrov, a se je izkazal ter Stegen. Malo kasneje pa je bil Nemec v vratih Barce nemočen. Alba je znova izgubil žogo na svoji polovici, Trent Alexander-Arnold je z desne strani podal v kazenski prostor, kjer je Georginio Wijnaldum, ki je na zelenico vstopil na začetku drugeg apolčasa, v teku "s prve" poslal žogo za hrbet ter Stegna, ki se je z levo roko dotaknil žoge. Veselje na stadionu Anfield se še ni dobro poleglo, ko je Liverpool zabil še tretji gol. Xherdan Shaqiri je z leve strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Wijnaldum z glavo matiral ter Stegna. Liverpool je letel, Barcelona je bila povsem izgubljena.

V sredo Ajax proti Tottenhamu

V drugem polfinalu se bosta v sredo pomerila Ajax in Tottenham. Ajax je prvo tekmo dobil z 1:0. Finale bo v soboto, 1. junija, na stadionu Wanda Metropolitana v Madridu.

NOGOMET

LIGA PRVAKOV

POLFINALE, povratna tekma

Danes ob 21.00:

LIVERPOOL - BARCELONA 4:0 (1:0) 0:3

Origi 7., 79., Wijnaldum 54., 56.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson (46./Wijnaldum), Milner, Fabinho, Henderson, Shaqiri, Mane, Origi.

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Rakitić,

Busquets, Vidal (75./Arthur), Coutinho (60./Semedo), Suarez, Messi.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)

Sreda ob 21.00:

AJAX - TOTTENHAM 1:0

Verjetni postavi:

Ajax: Onana, Mazraoui, Blind, De Ligt, Tagliafico, van de Beek, De Jong,

Schöne, Ziyech, Tadić, Neres.

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Sanchez, Rose, Sissoko, Wanyama,

Alli, Eriksen, Moura, Son.

Sodnik: Felix Brych (Nemčija)