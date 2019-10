Inter čaka težka preizkušnja na Camp Nouu. Foto: Reuters

Milančani so sanjsko začeli Serie A, zbrali so maksimalnih 18 točk in so na vrh lestvice. Trener Antonio Conte je preporodil ekipo. Samir Handanović je v sijajni formi.

Zaradi poškodbe stegenske mišice ne bo Romeluja Lukakuja. V ekipi Barcelone bosta tudi Lionel Messi in Ousmane Dembele, ki sta imela v zadnjih dneh nekaj težav s poškodbama. Manjali bodo Jordi Alba, Samuel Umtiti in Ansu Fati.

Dva velika testa za črno-modre sta na sporedu ta teden, saj v nedeljo zvečer na San Siro prihaja serijski italijanski prvak Juventus.

Barcelona se v uvodnem krogu ni izkazala v Dortmundu, reševal jo je Marc-Andre ter Stegen, ki je obranil tudi enajstmetrovko Marcu Reusu.

Dve tekmi sta se začeli že ob 19.00. Borussia, ki ima težave v prvenstvu, gostuje v Pragi. Slavia je v uvodnem krogu prišla do presenetljive točke v Milanu (1:1).

2. krog, sreda, skupina E, ob 18.55:

GENK - NAPOLI 0:0 (-:-)

Ob 21.00:

LIVERPOOL - SALZBURG

Skupina F, ob 18.55:

SLAVIA PRAGA - BORUSSIA (D) 0:0 (-:-)

Ob 21.00:

BARCELONA - INTER

Skupina G, ob 21.00:

ZENIT ST. PETERBURG - BENFICA

RB LEIPZIG - LYON

Skupina H, ob 21.00:

VALENCIA - AJAX

LILLE - CHELSEA