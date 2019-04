Liga prvakov: Tottenham - Ajax 0:1

Povratna tekma bo 8. maja v Amsterdamu

London - MMC RTV SLO

Donny van de Beek se je izognil prepovedanemu položaju in kronal uvodno premoč Ajaxa. Foto: Reuters

Tottenham in Ajax bosta določila nepričakovanega finalista Lige prvakov. Londončani imajo veliko težav s kaznovanimi in poškodovanimi igralci, Nizozemci pa so spočiti in popolni.