Nogometaši Atalante so veliko zmago proslavili z navijači, ki so pripotovali v Harkov. Foto: Reuters

V skupini C si je angleški prvak Manchester City že pred zadnjim krogom zagotovil prvo mesto, zanimivo pa je bilo v boju za drugo mesto, za katerega so se potegovali Šahtar, Dinamo in Atalanta. Bergamčani so z zmago v Harkovu prehiteli Ukrajince na drugem mestu in bodo februarja nadaljevali sezono v Ligi prvakov. Zagrebčani bi se z zmago nad Cityjem uvrstili v osmino finala, a so po visokem porazu ostali tudi brez 1/16 finala Evropske lige.

Josip Iličić za Atalanto v Harkovu ni igral, saj se je poškodoval na sobotni tekmi Serie A proti Veroni (3:2) in še ni okreval.

Tretja ekipa lanske Serie A je v Ligi prvakov izgubila uvodne tri tekme, a na koncu osvojila sedem točk in bo zimo preživela med najboljšimi 16 moštvi v Evropi. V zdajšnjem formatu tekmovanja je prva ekipa, ki je napredovala po treh začetnih porazih.

Goste, ki so dobro igrali že v prvem polčasu, je v vodstvo v 68. minuti popeljal Timothy Castagne, sodniki so zadetek priznali po ogledu videoposnetka, saj je sprva kazalo na prepovedan položaj. V 77. minuti je bil pri domačih izključen Dodo, ki je udaril v obraz Rema Freulerja, zmago Atalante pa sta potrdila Mario Pašalić (80.) po nizkem prostem strelu z desne strani in Robin Gosens (94.) z volejem iz bližine.

Dinamo je proti Cityju sicer hitro povedel, ko je v 10. minuti mrežo zatresel Dani Olmo, a je v 34. minuti izenačil Gabriel Jesus, na začetku drugega polčasa pa je zadel še dvakrat in utišal navijače na Maksimiru. Končni izid je v 84. minuti postavil Phil Foden.

Derbi večera je v Münchnu, kjer Bayern gosti Tottenham z Josejem Mourinhom. Vroče je tudi v skupini D, kjer si želi pomlad v Ligi prvakov zagotoviti Jan Oblak z Atleticom. Madridčani na Wandi Metropolitano gostijo že odpisani Lokomotiv iz Moskve. Bayer Leverkusen igra proti Juventusu.

Liga prvakov, 6. krog, današnje tekme

Skupina A, ob 21.00:

PARIS SG - GALATASARAY 3:0 (2:0)

Icardi 33., Sarabia 35., Neymar 47.

CLUB BRUGGE - REAL MADRID 1:1 (0:0)

Vanaken 55.; Rodrygo 53.

Lestvica: PARIS SG * 5 4 1 0 12:2 13 REAL MADRID * 5 2 2 1 11:7 8 CLUB BRUGGE 5 0 3 2 3:9 3 GALATASARAY 5 0 2 3 1:9 2 * - v osmini finala

Skupina B, ob 21.00:

BAYERN - TOTTENHAM 2:1 (2:1)

Coman 14., Müller 45.; Sessegnon 20.

OLYMPIACOS - CRVENA ZVEZDA 0:0 (0:0)

Tomane (Crvena zvezda) je v 42. minuti z 11-metrovke streljal v prečko.

Lestvica: BAYERN * 5 5 0 0 21:4 15 TOTTENHAM * 5 3 1 1 17:11 10 CRVENA ZVEZDA 5 1 0 4 3:19 3 OLYMPIACOS 5 0 1 4 7:14 1 * - v osmini finala

Skupina C:

ŠAHTAR - ATALANTA 0:3 (0:0)

Castagne 68., Pašalić 80., Gosens 94.

RK: Dodo 77./Šahtar

Iličić (Atalanta) je poškodovan.

DINAMO ZAGREB - MANCHESTER CITY 1:4 (1:1)

Olmo 10.; Gabriel Jesus 34., 50., 54., Foden 84.

Stojanović (Dinamo) je igral vso tekmo.

Lestvica: MANCHESTER CITY * 6 4 2 0 16:4 14 ATALANTA * 6 2 1 3 8:12 7 ŠAHTAR 6 1 3 2 8:13 6 DINAMO ZAGREB 6 1 2 3 10:13 5 * - v osmini finala

Skupina D, ob 21.00:

ATLETICO MADRID - LOKOMOTIV MOSKVA 2:0 (1:0)

Joao Felix 17./11-m, Felipe 54.

Oblak (Atletico) je začel tekmo.

BAYER LEVERKUSEN - JUVENTUS 0:0 (0:0)