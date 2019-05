Redsi so tako skorajda pred misijo nemogoče, sploh ker trener Jürgen Klopp ne more računati na poškodovana napadalca Mohameda Salaha in Roberta Firmina.

Dobro razpoloženi trener Liverpoola Jürgen Klopp na ponedeljkovem treningu. Klopp in njegovi igralci se ne predajajo. Poskušali bodo napraviti velik podvig. Foto: EPA

Doslej je samo dvema ekipama v polfinalu najelitnejšega tekmovanja uspelo nadoknaditi tri gole zaostanka, in sicer Panathinaikosu v sezoni 1970/71 in Barceloni (1985/1986).

Eno najmočnejših orožij Barcelone je urugvajski napadalec Luis Suarez, ki je že napovedal, da ob morebitnem zadetku tega ne bo proslavil, saj je na stadionu Anfield Roadu igral tri sezone in pol, predno se je leta 2014 preselil v katalonsko prestolnico.

V drugem polfinalu se bosta v sredo pomerila Ajax in Tottenham. Ajax je prvo tekmo dobil z 1:0.

NOGOMET

LIGA PRVAKOV

POLFINALE, povratna tekma

Danes ob 21.00:

LIVERPOOL - BARCELONA 0:3

Verjetni postavi:

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Milner,

Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Mane, Origi.

Barcelona: ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto,

Rakitić, Busquets, Vidal, Suarez, Messi.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)



Sreda ob 21.00:

AJAX - TOTTENHAM 1:0

Verjetni postavi:

Ajax: Onana, Mazraoui, Blind, De Ligt, Tagliafico, van de Beek, De Jong,

Schöne, Ziyech, Tadić, Neres.

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Sanchez, Rose, Sissoko, Wanyama,

Alli, Eriksen, Moura, Son.

Sodnik: Felix Brych (Nemčija)