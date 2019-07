Nogometaši Maribora bodo v sredo gostili AIK. Foto: BoBo

Vijoličasti bodo prvo tekmo z AIK Stockholmom igrali že v sredo ob 20.15 v Ljudskem vrtu. Švedski prvaki so bili v prvem krogu boljši od armenskega prvaka Ararata. Maribor je 17. julija na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij premagal Valur Reykjavik z 2:0 (2:0), na prvi tekmi pa so vijoličasti na Islandiji slavili s 3:0 ter se gladko prebili v nadaljevanje. Poletna okrepitev Maribora Rok Kronaveter je na prvi tekmi dvakrat podal in enkrat zadel, v Mariboru pa je zadel za vodstvo.

Tekme 3. predkroga Lige prvakov bodo 6. ali 7. avgusta, povratne pa teden dni kasneje. V Nyonu so izžrebali že pare, Maribor pa torej v primeru napredovanja čaka ali beloruski ali norveški predstavnik. Ob morebitnem porazu bi slovenski prvaki sezono nadaljevali v kvalifikacijah za Evropsko ligo.

3. predkrog, žreb, prvaki:

MARIBOR/ AIK (ŠVE) - BATE BORISOV/ROSENBORG



PAOK - AJAX



CFR CLUJ/MACCABI TEL AVIV - CELTIC/NOMME KALJU (EST)



SUTJESKA NIKŠIĆ/APOEL NIKOZIJA - DUNDALK (IRS)/QARABAG (AZR)



SABURTALO TBILISI/DINAMO ZAGREB - FERENCVAROS/VALLETTA (MLT)



CRVENA ZVEZDA/HJK HELSINKI - THE NEW SAINTS (WAL)/KÖBENHAVN

Neprvaki:



ISTANBUL BAŠAKŠEHIR - PSV EINDHOVEN/BASEL



KRASNODAR - PORTO



CLUB BRUGGE - DINAMO KIJEV



VIKTORIA PLZEN/OLYMPIACOS - LASK LINZ



Prve tekme bodo 6. in 7. avgusta, povratne pa teden dni kasneje.