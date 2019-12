Šahtar - Atalanta 0:0, Dinamo Zagreb - Manchester City 1:0

Tekme 6. kroga skupinskega dela Lige prvakov

Harkov, Zagreb - MMC RTV SLO

Josip Iličić se je poškodoval na sobotni tekmi Serie A v Bergamu, ko je Atalanta gostila Verono (3:2). Slovenski reprezentant je zelenico zapustil v 28. minuti in ga ni v ekipi za današnji obračun proti Šahtarju. Foto: Reuters

Današnje tekme zadnjega kroga skupinskega dela letošnje Lige prvakov bodo dale še zadnja dva udeleženca osmine finala. Dogajanje so s tekmama v skupini C ob 18.55 odprli Šahtar in Atalanta ter Dinamo Zagreb in Manchester City.