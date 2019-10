Jürgen Klopp želi svoje varovance popeljati v naslednji krog tekmovanja - četrtfinale. Foto: Reuters

Liverpoolčani, rekorderji po številu osvojenih ligaških pokalov, so nazadnje to lovoriko osvojili leta 2012, ko so po izvajanju 11-metrovk v finalu premagali Cardiff City, Arsenalov uspeh ima še precej daljšo zmago - topničarji so ta pokal nazadnje dvignili davnega leta 1993, ko so na starem Wembleyju z 2:1 premagali Sheffield Wednesday.

Na drugem obračunu Chelsea na Stamford Bridgeu gosti Manchester United. Londončani so nazadnje pokal dvignili leta 2015 (zmaga nad Tottenhamom z 2:0), rdeči vragi dve leti pozneje, ko so s 3:2 ugnali Southampton.

Angleški ligaški pokal, osmina finala

Danes ob 20.30:

LIVERPOOL - ARSENAL 2:3 (-:-)

Mustafi 6./ag, Milner 43./11-m: Torreira 19., Martinelli 26., 36.

Ob 20.45:

ASTON VILLA - WOLVERHAMPTON

Ob 21.05:

CHELSEA - MANCHESTER UNITED

Burton - LEICESTER 1:3 (0:2)

Boyce 52.; Iheanacho 7., Tielemans 20., Maddison 89.

Crawley Town - COLCHESTER 1:3 (1:1)

Bulman 20.; Norris 22., Luyambula 53./ag, Gambin 80.

EVERTON - Watford 2:0 (0:0)

Holgate 72., Richarlison 93.

MANCHESTER CITY - Southampton 3:1 (2:0)

Otamendi 20., Agüero 38., 56.; Stephens 75.

OXFORD - Sunderland * 5:3 (1:1, 1:0)

Hall 25.; McNulty 78.

* - po streljanju 11-m