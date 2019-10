Divock Origi je v zadnjih sezonah večkrat dokazal, da gre nanj računati v kritičnih trenutkih. Tudi tokrat je Kloppovo zaupanje povrnil z obrestmi: v rednem delu se je dvakrat vpisal med strelce (z drugim zadetkom je poskrbel za 11-metrovke), nato je bil uspešen še pri strelu z bele točke. Foto: Reuters

Liverpoolčani, rekorderji po številu osvojenih ligaških pokalov, so nazadnje to lovoriko osvojili leta 2012, ko so po izvajanju 11-metrovk v finalu premagali Cardiff City.

Arsenalov uspeh ima še precej daljšo brado - topničarji so ta pokal nazadnje dvignili davnega leta 1993, ko so na starem Wembleyju z 2:1 premagali Sheffield Wednesday.

V rednem delu tekme je 'padlo' kar deset zadetkov, najlepšega je dosegel Joseph Willock. Foto: Reuters

Kar pet zadetkov v prvem polčasu

'Obračun brez obrambe' so bolje začeli Liverpoolčani, ki so povedli po nespretnem posredovanju Shkodrana Mustafija, ki je žogo s petih metrov po predložku z desne strani s kolenom pospravil v lastno mrežo. Toda Londončani so se hitro vrnili in v 19. minuti prek Lucasa Torreire, ki je bil sicer v prepovedanem položaju, izenačili. Nato je zablestel Martinelli. Ta je najprej zadel za vodstvo v 26. minuti, za +2 je zadel deset minut pozneje, ko je po predložku z leve strani podstavil nogo na drugi vratnici. Izid ob polčasu je z bele točke potavil kapetan Liverpoola James Milner (2:3).

V nadaljevanju trije izjemni zadetki

Ekipi sta tudi v nadaljevanju navduševali z igro v napadu, veliko manj v obrambi. V 54. minuti si je Milner privoščil gromozansko napako v kazenskem prostoru, slabo je podal vratarju Caoimhinu Kelleherju, žogo je prestregel Ainsley Maitland-Niles, Mesut Özil jo je rešil pred gol-avt črto, iz neposredne bližine je Maitland-Niles zadel za 2:4. Liverpool ni rekel zadnje besede, z izjemnim strelom z roba kazenskega prostora je za 3:4 zadel Alex Oxlade-Chamberlain, Divock Origi je po krasnem samostojnem vložku izenačil na 4:4. Dobra ura igre, osem zadetkov. Deveti zadetek na tekmi je 'padel' v 70. minuti, ko je z evrogolom Kelleherja premagal Joseph Willock.

Oba trenerja, Jürgen Klopp in Unai Emery, sta na zelenico poslala zelo mlado zasedbo. Pri Liverpoolu je novo priložnost dobil zelo cenjeni 16-letnik Harvey Elliott, ki je znova opozoril nase s solidno predstavo. Foto: Reuters

Curtis Jones je v peti seriji 11-metrovk Liverpool poslal v četrtfinale. Foto: Reuters

Origi izsilil 11-metrovke v 94. minuti

Ko je že kazalo, da bodo topničarji zdržali vse Liverpoolove napade za napredovanje v četrtfinale po rednem delu srečanja, pa se je še drugič med strelce vpisal Origi. Belgijski napadalec je po predložku Neca Williamsa z desne strani atraktivno zadel za 5:5 in poskrbel, da so o potniku v četrtfinale odločali streli z bele točke. Trenutek odločitve je nastopil v četrti seriji, ko je Kelleher ubranil poskus Danielu Ceballosu. Za Arsenal so sicer zadeli Hector Bellerin, Matteo Guendouzi, Martinelli in Maitland-Niles, za Liverpool so bili uspešni Milner, Adam Lallana, Rhian Brewster, Origi in Curtis Jones.

Nogometaši Manchester Uniteda so se uvrstili v četrtfinale ligaškega pokala. Foto: Reuters

Rashford junak rdečih vragov na Bridgeu

To pa ni bil edini derbi sredinega večera na Otoku, saj sta se za četrtfinale na Stamford Bridgeu udarila še Chelsea in Manchester United. Trener rdečih vragov Ole Gunnar Solskjaer je na zelenico poslal presentljivo močno enajsterico, ki je tudi prva povedla, potem ko je prekršek za najstrožjo kazen storil Marcos Alonso. Z bele točke je v 25. minuti zadel Marcus Rashford. V nadaljevanju, natančneje v 61. minuti, je za izjemno akcijo poskrbel Michy Batshuayi, ki je s krasnim samostojnim vložkom pretekel polovico zelenico, nato pa hladnokrvno zaključil za 1:1. Toda gostje z Old Trafforda so imeli zadnjo besedo: Rashford je vrhunsko izvedel prosti strel in žogo ob stičišču vratnice ter prečke poslal za hrbet nemočnega Willyja Caballera.

Angleški ligaški pokal, osmina finala

LIVERPOOL - Arsenal 10:9 (5:5, 2:3)

Mustafi 6./ag, Milner 43./11-m, Oxlade-Chamberlain 58., Origi 62., 94.; Torreira 19., Martinelli 26., 36., Maitland-Niles 54., Willock 71.

ASTON VILLA - Wolverhampton 2:1 (1:0)

El-Ghazi 28., El Mohamady 57.; Cutrone 54.

Chelsea - MANCHESTER UNITED 1:2 (0:1)

Batshuayi 61.; Rashford 25./11-m, 73.



Burton - LEICESTER 1:3 (0:2)

Boyce 52.; Iheanacho 7., Tielemans 20., Maddison 89.

Crawley Town - COLCHESTER 1:3 (1:1)

Bulman 20.; Norris 22., Luyambula 53./ag, Gambin 80.

EVERTON - Watford 2:0 (0:0)

Holgate 72., Richarlison 93.

MANCHESTER CITY - Southampton 3:1 (2:0)

Otamendi 20., Agüero 38., 56.; Stephens 75.

OXFORD - Sunderland * 5:3 (1:1, 1:0)

Hall 25.; McNulty 78.

* - po streljanju 11-m