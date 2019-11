Pep Guardiola je večji del prvega polčasa bentil nad odločitvami glavnega sodnika Michaela Oliverja. Večkrat se je pritožil tudi četrtemu sodniku Miku Deanu. Foto: Reuters

Ne glede na razplet bodo aktualni evropski prvaki po 12. krogu še vedno vodilna ekipa, a imajo možnost, da sinjemodrim, ki so jim v prejšnji sezoni naslov zmaknili za pičlo točko, uidejo že na 9 točk prednosti.

Trener gostov Pep Guardiola ne more računati na vratarja Edersona, ki se je poškodoval sredi tedna na tekmi Lige prvakov proti Atalanti. V vratih ga je zamenjal Claudio Bravo, ki je na isti tekmi prejel rdeči karton.

Na drugi strani je imel trener rdečih Jürgen Klopp težave predvsem s sestavo udarnega dvojca v obrambi, saj je še vedno poškodovan prvi branilec Joel Matip, ki z Virgilom van Dijkom tvori standardni steber obrambe.

Vseeno je nemškemu strategu v uteho podatek, da Liverpool na Anfieldu pred Manchester Cityjem ni klonil že na 16 zaporednih prvenstvenih obračunih. Rdeči so na zadnjih 50 prvenstvenih obračunih izgubili zgolj enkrat - v prejšnji sezoni, ko je bil na Etihadu z 2:1 boljši prav City.

City napadal, Liverpool zadeval

Nogometaši Manchester Cityja, ki pred tekmo slasti zmage na Anfieldu v Premier ligi niso okusili že 16 sezon, so derbi začeli izjemno. Pravzaprav so ves prvi polčas odigrali s strahovitim pritiskom na obrambo rdečih, ki pa so kljub vsemu s prvima streloma na tekmi poskrbeli za dvojno vodstvo. Najprej je v 6. minuti vratarja Claudia Brava, ki je med vratnicama zamenjal poškodovanega prvega čuvaja mreže sinjemodrih Edersona, s projektilom z razdalje premagal Fabinho. Tik pred tem so gostje zahtevali najstrožjo kazen, potem ko je v lastnem kazenskem prostoru z roko igral Liverpoolov branilec Trent Alexander-Arnold, a je glavni sodnik Michael Oliver pustil prednost, potem ko se je žoga najprej odbila od roke Cityjevega Bernarda Silve.



V 13. minuti je Anfield 'eksplodiral' še drugič. Alexander-Arnold je na drugo vratnico z leve strani poslal natančen predložek, Mohamed Salah se je za milimeter izognil zanki prepovedanega položaja in z glavo zadel za 2:0.



Sinjemodri nizali (pol)priložnosti

Varovanci Pepa Guardiole niso vrgli puške v koruzo, nadaljevali so silovit pritisk na Liverpoolovo obrambo, ki se je večkrat znašla v zagati, a tega nasprotnik ni izkoristil. V 25. minuti je Sergio Aguero z diagonalnim strelom proti mali mrežici ogrel dlani vratarja Alissona Beckerja, štiri minute pozneje je po strelu Angelina in rahlem odboju Virgila van Dijka žoga oplazila zunanji del leve Alissonove vratnice. Po dobre pol ure igre je z neposrednim strelom iz kota poskusil še Kevin De Bruyne, a je ostalo pri 2:0. Zaključek polčasa je poskrbel za še dve lepi priložnosti - po eno na vsaki strani. Najprej je v 42. minutui Aguero skoraj kaznoval napako Dejana Lovrena, a mu je zadetek preprečil Alisson, na drugi strani je Salah po lepi akciji sprožil naravnost v Brava.

Premier liga, 12. krog, nedeljske tekme

Danes ob 17.30:

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY 2:0 (2:0)

Fabinho 6., Salah 13.

MANCHESTER UNITED - BRIGHTON 3:1 (2:0)

Pereira 17., Propper 19./ag, Rashford 66.; Dunk 64.



WOLVERHAMPTON - ASTON VILLA 2:1 (1:0)

Neves 41., Jimenez 84.; Trezeguet 92.



Sobotne tekme:

NORWICH - WATFORD 0:2 (0:1)

Deulofeu 2., Gray 52.

RK: Kabasele 65./Watford

CHELSEA - CRYSTAL PALACE 2:0 (0:0)

Abraham 52., Pulisic 79.

BURNLEY - WEST HAM 3:0 (2:0)

Barnes 11., Wood 44., Jimenez 54./ag

NEWCASTLE - BOURNEMOUTH 2:1 (1:1)

Yedlin 42., Clark 52.; Wilson 14.

SOUTHAMPTON - EVERTON 1:2 (0:1)

Ings 50.; Davies 4., Richalison 75.

TOTTENHAM - SHEFFIELD UNITED 1:1 (0:0)

Son 58.; Baldock 78.

LEICESTER - ARSENAL 2:0 (0:0)

Vardy 68., Maddison 75.