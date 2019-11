Dries Mertens je Napoli v 21. minuti popeljal v vodstvo. Foto: Reuters

Zelo vroče bo na Anfieldu, kjer aktualni evropski prvak Liverpool gosti neugodni Napoli. Neapeljčani so prvi obračun na San Paolu dobili z 2:0, na Anfieldu pa bodo iskali sploh svojo prvo zmago. Prejšnja dva obračuna so izgubili s 3:1 (v Evropski ligi v sezoni 2010/11) in z 1:0 (lani v Ligi prvakov).

Istočasno bodo nogometaši Barcelone igrali z Borussio iz Dortmunda. Katalonci si lahko z zmago že zagotovijo uvrstitev v osmino finala.

Mertens zadel iz protinapada

Napoli se ni ustrašil evropskih prvakov na njihovem stadionu, varovanci Carla Ancelottija so hitro planili na gol Alissona Beckerja, v 11. minuti je Dejan Lovren blokiral nevaren strel Driesa Mertensa, ki je deset minut pozneje svojo ekipo le popeljal v vodstvo. Hitronogi Belgijec se je ob globinski podaji za las izognil zanki prepovedanega položaja, stekel proti vratom gostiteljev in z diagonalnim strelom z desnico žogo poslal v malo mrežico. Liverpoolčani v prvem polčasu niso bili pretirano učinkoviti, nikakor niso mogli predreti gosto postavljene italijanske obrambe, dvakrat je tudi zadišalo po najstrožji kazni, a glavni sodnik Carlos del Cerro na veliko jezo Liverpoolovega trenerja Jürgena Kloppa ni pokazal na belo točko.

Daniek Wass (desno) je s predložkom pred vrata presenetil (in ukanil) Chelseajevega vratarja Kepo Arrizabalago in poskrbel za delitev točk. Foto: Reuters

Christian Pulisic je trenutno v izjemni strelski formi. Na zadnjih sedmih tekmah je dosegel toliko zadetkov (6), kolikor jih je v prejšnjih 36 obračunih za Chelsea in Borussio Dortmund. Foto: Reuters

Takole je Kepa ubranil Danielu Pareju strel z bele točke. Foto: Reuters

Na Mestalli dva gola v dveh minutah

Na Mestalli sta se udarila Valencia in Chelsea. Prva polovica prvega polčasa je v celoti pripadla gostiteljem, ki so prek Maximiliana Gomeza zapravili kopico izjemnih priložnosti, mrežo Kepe Arrizabalage pa je po 40 minutah uspelo vendarle zatresti Carlosu Solerju, ki je s kančkom sreče po podaji Rodriga svojo ekipo popeljal v vodstvo. Toda veselje na Mestalli ni trajalo dolgo, že hip zatem je s strelom iz obrata z roba kazenskega prostora izenačil Mateo Kovačić.

Tammy Abraham je nerodno padel in si poškodoval rebra, zato je pred drugim polčasom ostal v slačilnici. 22-letnik sicer postaja vse pomembnejši člen ekipe Franka Lamparda. Foto: Reuters

Wass preprečil Chelseajevo slavje

Na uvodu drugega polčasa je varovancem Franka Lamparda uspel preobrat, ko je iz bližine zadel Christian Pulisic. Glavni sodnik Felix Zwayer je zadetek priznal nekaj minut pozneje po posvetovanju s sodelavci, ki so si ogledali VAR-posnetek. Po dobri uri igre je Kepa ubranil strel z bele točke Danielu Pareju, šele v 82. minuti je po vse intenzivnejšem obleganju londonskih vrat 'netopirjem' uspelo izenačiti. Z desne strani je Daniel Wass poslal predložek pred vrata, presenetil Kepo, žoga je pod prečko zletela v desno vratarjevo vratnico in se odbila v gol. 2:2. Do konca srečanja sta si obe ekipi pripravili nekaj lepih priložnosti za zmagoviti zadetek, še najlepšo je v 96. minuti po podaji z leve strani zapravil Rodrigo. 28-letni Brazilec je ob drugi vratnici žogo poslal mimo gola. Delitev točk, za katero pa so Londončani plačali visok davek - celotni drugi polčas je zaradi poškodbe izpustil Tammy Abraham.

Liga prvakov, 5. krog, sredine tekme

Skupina E, ob 21.00:

LIVERPOOL - NAPOLI 0:1 (0:1)

Mertens 21.

GENK - SALZBURG 0:2 (0:2)

Daka 43., Minamino 45.

Lestvica: LIVERPOOL 4 3 0 1 10:7 9 NAPOLI 4 2 2 0 6:3 8 SALZBURG 4 1 1 2 12:10 4 GENK 4 0 1 3 4:12 1

Skupina F, ob 21.00:

BARCELONA - BORUSSIA (D) 2:0 (2:0)

L. Suarez 29., Messi 33.

SLAVIA PRAGA - INTER 1:1 (1:1)

Souček 37.; Martinez 19.

Handanović (Inter) brani od prve minute.

Lestvica: BARCELONA 4 2 2 0 4:2 8 BORUSSIA (D) 4 2 1 1 5:4 7 INTER 4 1 1 2 6:6 4 SLAVIA PRAGA 4 0 2 2 2:5 2

Skupina G:

ZENIT ST. PETERBURG - LYON 2:0 (1:0)

Dzjuba 42., Ozdojev 84.



Danes ob 21.00:

RB LEIPZIG - BENFICA 0:1 (0:1)

Pizzi 20.

Kampla (Leipzig) ni v postavi.

Lestvica: RB LEIPZIG 4 3 0 1 6:4 9 ZENIT ST. PETERBURG 5 2 1 2 7:6 7 LYON 5 2 1 2 7:6 7 BENFICA 4 1 0 3 5:9 3

Skupina H:

VALENCIA - CHELSEA 2:2 (1:1)

Soler 40., Wass 82.; Kovačić 41., Pulisic 53.

Kepa je v 65. minuti ubranil 11-m Pareju (Valencia).



Danes ob 21.00:

LILLE - AJAX 0:1 (0:1)

Ziyech 2.