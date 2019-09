Kapetan Liverpoola James Milner (v sredini) je bil najboljši posameznik na zelenici v Milton Keynesu. Foto: Reuters

17-letni nizozemski branilec Liverpoola Ki-Jana Hoever je takole postavil končni izid 2:0. Foto: Reuters

V Milton Keynesu so se gostitelji dobro zoperstavili Liverpoolu, ki je igral bolj ali manj z mladinci. Sicer so se večji del tekme zgolj branili, a so si vseeno priigrali kar nekaj lepih priložnosti, v drugem polčasu so stresli tudi okvir gola.

Vseeno so iz ligaškega pokala izpadli, krivec pa je vratar Stuart Moore, ki je slabo posredoval ob strelu Jamesa Milnerja z roba kazenskega prostora. Kapetan Liverpoola je silovito sprožil v vratarja, žoga pa se je nato od njega odbila v zrak, ga preletela in končala v mreži.

Strelec prvega zadetka se je izkazal s predložkom za drugi zadetek v 69. minuti, ko je z glavo zadel branilec Ki-Jana Hoever. Obe ekipi sta si priigrali še nekaj lepih priložnosti, a je ostalo pri 2:0.

Nogometaši Colchester Uniteda se veselijo zmage nad Tottenhamom in napredovanja v 4. krog tekmovanja. Največji uspeh kluba je sicer drugo mesto v 3. angleški ligi v sezoni 2005/06. Člani četrtoligaške druščine so od konca sezone 2015/16. Foto: Reuters

Četrtoligaš izločil Tottenham

Že v torek pa je za pravo senzacijo poskrbel četrtoligaš Colchester United, ki je iz ligaškega pokala izločil finalista Lige prvakov iz prejšnje sezone Tottenham. Redni del srečanja se je končal brez zadetka, zato so o potniku v 4. krog odločali streli z bele točke, po katerem je nižjeligaš napredoval s 4:3! Odločilni strel je zapravil Lucas Moura, ki je z 11 metrov žogo poslal v prečko. Predtem sta vratarja zbrala po eno obrambo. Že v prvi seriji je domači vratar Dean Gerken ubranil strel Christianu Eriksenu, na drugi strani je Paulo Gazzaniga ujel panenko Jamajčanu Jevaniju Brownu.

16-letni Luke Matheson je izenačil izid na Old Traffordu, a nogometaši Rochdala so po izvajanju 11-metrovk vseeno zelenico zapustili sklonjenih glav. Foto: Reuters

Man Utd skozi šivankino uho v 4. krog

Rdeči vragi so se dolgo mučili s tretjeligašem, mreža slednjega se je vendarle zatresla v 68. minuti, ko je v kazenskem prostoru lepo sprožil 17-letni Mason Greenwood, a gostje še niso rekli zadnje besede. Izid so izenačili v 76. minuti, ko je 'iz drugega plana' pred vrata pritekel 16-letni Luke Matheson in gostujoče navijače popeljal v delirij. V sodnikovem dodatku tekme je ta isti igralec v kazenskem prostoru podrl Paula Pogbaja, a je piščalka glavnega sodnika Johna Brooksa ostala nema. Potnika v 4. krog so odločili streli z 11 metrov, uspešnejši so bili gostitelji, ki so zadeli vseh pet poskusov (zadnjega Daniel James), pri gostih je svoj strel zapravil Jimmy Keohane, vezistu Rochdala je poskus ubranil Unitedov vratar Sergio Romero.

Nogometaši Arsenala so s 'petardo' odpihnili nekdanjega evropskega prvaka Nottingham Forest z Emiratesa. Dvakrat se je med strelce vpisal vezist Martinelli (na fotografiji). Obakrat ga je zaposlil Calum Chambers. Foto: Reuters

Manchester City, ki je igral s skoraj vsemi najboljšimi nogometaši, je dobil gostovanje na Deep Dalu, kjer je s 3:0 premagal Preston North End. Drugi zadetek na tekmi je dosegel Gabriel Jesus (na fotografiji). Foto: Reuters

Chelsea se je na Stamford Bridgeu pobral po prvenstvenem porazu proti Liverpoolu (1:2), kjer je v naslednji krog tekmovanja napredoval prek Grimsby Towna. Bilo je kar 7:1, enega izmed golov je zadel tudi Kurt Zouma (na fotografiji). Foto: Reuters