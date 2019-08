Maribor lovi četrti nastop v skupinskem delu Evropske lige. Foto: www.alesfevzer.com

Nogometaši Maribora so le še dve tekmi oddaljeni od skupinskega dela Evropske lige, toda zadnja ovira pred evropsko jesenjo je zahtevna – bolgarski Ludogorec. Slovenski prvaki so v 3. krogu kvalifikacij za Ligo prvakov klonili pred norveškim Rosenborgom in se preselili v kvalifikacije za Evropsko ligo, v katerih pa jih čaka prvak Bolgarije, ki trenutno vodi v državnem prvenstvu. Nogometaši iz Razgrada so v prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov morali premoč priznati madžarskemu Ferencvarosu, nato pa so v kvalifikacijah za Evropsko ligo odpravili islandski Valur, ki ga je v prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov premagal Maribor, in valižanski New Saints.

"Ogled tekme je potrdil dosedanja spoznanja, predvsem o tem, da gre za moštvo, ki ima izredno individualno kakovost v napadu. S posamezniki, ki jih odlikujejo hitrost, sposobnost preigravanja, nepredvidljivost, raznovrstnost," je tekmece opisal pomočnik Darka Milaniča Saša Gajser, ki si jih je prejšnji teden ogledal v živo v Varni.

4. PREDKROG, prva tekma, danes ob 19.30:

LUDOGOREC – MARIBOR 0:0 (-:-)

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)

Povratna tekma bo v četrtek, 29. avgusta, ob 20.15.