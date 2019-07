Riyad Mahrez je veliki alžirski junak polfinalnega obračuna z Nigerijo. Najprej je s predložkom zrežiral avtogol, nato pa v zadnjih sekundah rednega dela mojstrsko izvede prosti strel za preboj v tretji finale afriških prvenstev za "puščavske lisice", Foto: EPA

V Kairu je na drugem polfinalu vse dišalo po novih podaljških, ko so Alžirci globoko v sodnikovem podaljšku prišli do prostega strela po sredini na 18 m. Z zavitim strelom je udaril prvi zvezdnik puščavskih lisic Riyad Mahrez in poskrbel za ekstazo v Alžiriji in obup v Nigeriji.

Alžirija je svoj edini naslov afriškega prvaka osvojila leta 1990, leta 1980 pa je izgubila finale ravno z Nigerijo (0:3). Severnoafričane v petkovem finalu čaka drugo soočenje s Senegalom na 32. afriškem prvenstvu. V skupinskem delu so Alžirci slavili z 1:0 po zaslugi gola Youcefa Belailija, kar pa je tudi edini zadetek, ki so ga prejeli Senegalci na turnirju.

Lisice so proti superorlom povedle v 40. minuti, ko je predložek Mahreza v lastno mrežo preusmeril branilec William Troost-Ekong. Veliko podjetnejši Nigerijci so do izenačenja prišli v 73. minuti z enajstmetrovke, katero je zanesljivo izvedel napdalec Odion Ighalo.

Senegalci so z obilo sreče dosegli zmagoviti gol, a po drugi strani se lahko pohvalijo z granitno obrambo. Vratar Alfred Gomis je na petih tekmah turnirja klonil le enkrat. Foto: AP

Vratarja ubranila obe 11-m

Prvi polčas prvega polfinala Senegal – Tunizija je bil dolgočasen, v nadaljevanju so se začele vrstiti prave priložnosti, a se razpoložena vratarja nista dala premagati. V zadnje četrt ure pa so sodniki dvakrat pokazali na belo točko, po enkrat na obeh straneh.

Najprej je imela v 75. minuti zaključno žogo Tunizija, a je Ferjani Sassi klonil pred hudim pritiskom in obupno slabo streljal, tako da Alfred Gomis ni imel težkega dela z obrambo. Čez pet minut se je drama preselila na drugo stran igrišča, najstrožja kazen se je ponudila Senegalu. Odgovornost je prevzel vezist Henri Saivet, streljal veliko bolje kot Sassi, a je s panterskim skokom zablestel Mouez Hassen.

Smola na kvadrat Tunizijcev

Sledil je podaljšek in odločilna 100. minuta. Senegalci so iz prekinitve poslali predložek pred vrata, kjer je vratar Hassen slabo ocenil let žoge in namesto izbijanja s prsti samo oplazil žogo, ki jo je preusmeril v glavo lastnega branilca Dylana Bronna, od katerega se je žoga odbila v tunizijsko mrežo.

Do konca ni bilo izenačenje, četudi so sodniki v 113. minuti že dosodili 11-m za Tunizijo, a so nato s pomočjo VAR-a presodili, da bilo prekrška za strel z bele točke, s katerega bi lahko kartažanski orli izenačili in še izsilili loterjo enajstmetrovk.

Senegal se je tako uvrstil v drugi finale afriškega prvenstva. Leta 2002 so levi iz Tarenge izgubili finale po streljanju 11-m s Kamerunom, del moštva pa je bil tudi zdajšnji selektor Aliou Cisse.

32. AFRIŠKI POKAL NARODOV

Egipt 2019

SENEGAL – Tunizija1:0 (0:0)

Bronn 100./ag

Gomis je v 75. minuti ubranil 11-m Sassiju.

Hassen je v 81. minuti ubranil 11-m Saivetu.

ALŽIRIJA – Nigerija 2:1 (1:0)

Troost-Ekong 40./ag, Mahrez 95.; Ighalo 73./11-m

FINALE, petek ob 21.00 (Kairo).

Tekma za 3. mesto, sreda ob 21.00 (Kairo).