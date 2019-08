Ljudski vrt pričakuje nov spektakel. Foto: BoBo

Največja nagrada je seveda preboj v Ligo prvakov. Maribor bo danes ob 20.15 v prvi tekmi 3. predkroga gostil norveškega prvaka Rosenborg.

Trener slovenskih prvakov Darko Milanič si seveda želi zmage, a pri tem opozarja: "Moramo pa paziti na veliko majhnih stvari. Skušali jim bomo vsiliti svojo igro. Potrebna bo pamet in prava doza čustev. Zaključevati moramo akcije, in verjamem, da nam bo uspelo. Našli bomo svojo priložnost, ne bomo pa šli brezglavo."

Če bodo vijoličasti uspešni proti Rosenborgu, jih v zadnjem krogu kvalifikacij čaka boljši iz hrvaško-madžarskega obračuna med Dinamom in Ferencvarosem. Če pa se bodo morali po dvoboju z Norvežani posloviti od elitnega tekmovanja, jih v zadnjem krogu kvalifikacij Evropske lige čaka boljši iz dvoboja med bolgarskim prvakom Ludogorcem in valižanskim moštvom New Saints.

Liga prvakov, 3. predkrog , prvaki

Danes ob 20.15:

MARIBOR - ROSENBORG

CLUJ - CELTIC

Že odigrano:

DINAMO ZAGREB - FERENCVAROS 1:1 (1:0)

Olmo 7.; Siger 60.

Petar Stojanović (Dinamo) in Miha Blažič (Ferencvaros) sta odigrala vso tekmo.

APOEL - QARABAG 1:2 (0:0)

Merkis 95.; Emreli 54., Gueye 69.

Vid Belec (Apoel) je branil vso tekmo.

PAOK - AJAX 2:2 (2:1)

Akpom 32., Matos 39.; Ziyech 10., Huntelaar 57.

CRVENA ZVEZDA - KÖBENHAVN 1:1 (1:0)

Pavkov 44.; Wind 83./11-m

Neprvaki :

CLUB BRUGGE - DINAMO KIJEV 1:0 (1:0)

Vanaken 37./11-m

Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) je igral do 64. minute.

Danes:

ISTANBUL BASAKSEHIR - OLYMPIACOS

KRASNODAR - PORTO

BASEL - LASK