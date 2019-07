Darko Milanič je pripravljen na vse scenarije. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski prvaki so se na pot odpravili v torek, skupna pot je trajala skoraj šest ur. Že zadnji trening v domovini so opravili na umetni podlagi, saj se čim bolj želijo prilagoditi na razmere. "Nasprotnik je v prednosti zaradi podlage in tekem, ki jih imajo za seboj, na naši strani pa ja kvaliteta," je razmere povzel trener Darko Milanič.

Dobre volje je bil kapetan Marcos Tavares: "Smo fizično in mentalno pripravljeni na zmago."

Valur po nepopolnem 12. krogu državnega prvenstva zaseda šele peto mesto.

Liga prvakov, prvi predkrog

Danes ob 22.00:

VALUR REYKJAVIK (ISL) - MARIBOR

Povratna tekma bo v sredo, 17. julija, ob 20.15.



Mariborčani na Islandijo

Ob 17.30:



PARTIZANI (ALB) - QARABAG (AZR)

Ob 19.00:

BATE BORISOV - PIAST GLIWICE (Korun)

ŠERIF TIRASPOL - SABURTALO TBILISI

Ob 20.00:

FERENCVAROS - LUDOGOREC

(Blažič)

Ob 20.15:

SLOVAN BRATISLAVA - SUTJESKA NIKŠIĆ

(Šporar, Bajrić)

Ob 20.45:

DUNDALK (IRS) - RIGA FC

LINFIELD (S. IRS) - ROSENBORG

Že odigrano:

ASTANA - CFR CLUJ 1:0 (0:0)

Postnikov 68.



ARARAT AR. - AIK STOCKHOLM 2:1 (2:1)

Avetisjan 3./11-m, 45.; Obasi 39.

RK: Lundström 13./AIK



HJK HELSINKI - HB TORSHAVN 3:0 (2:0)

Lappalainen 21., 66., O'Shaughessy 42.



N. KALJU/EST - SHKENDIJA/MKD 0:1 (0:1)

Ibraimi 81.



SARAJEVO - CELTIC 1:3 (1:1)

Oremus 29.; Johnston 35., Edouard 51., Sinclair 85.



F91 DUDELANGE - VALLETTA 2:2 (2:0)

Bettaieb 26., Stolz 45.; Packer 64., Borg 70. RK: Muscat 89./Valletta



TNS (WAL) - FERONIKELI (KOS) 2:2 (0:0)

Draper 49./11-m, Edwards 77.; Zeka 89., Fazliu 93./11-m



SUDUVA (LIT) - CRVENA ZVEZDA 0:0