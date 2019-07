Rekorder Maribora Marcos Tavares je za slovenske prvake dosegel že 197 golov, od tega v evropskih tekmovanjih 28. Foto: www.alesfevzer.com

Pred tednom dni je Maribor v Ljudskem vrtu premagal AIK z 2:1, pri čemer pa so imeli vijoličasti izrazito pobudo in premoč v poskusih strelov s kar 21:3. Švedski prvaki so dosegli vedno dragoceni gol v gosteh, a še vedno morajo doma zmagati, medtem ko remi pelje slovenske prvake v 3. krog kvalifikacij za elitno evropsko klubsko tekmovanje. Zmagovalca dvoboja Maribor – AIK čaka boljša ekipa iz para Rosenborg – Bate, pri čemer so Belorusi doma prav tako slavili z 2:1, povratna tekma na Norveškem pa se začne ob 19.45.

Trener Maribora Darko Milanić je pred odhodom odločno dejal, da gre ekipa na Švedsko po zmago. "Pričakujemo zahtevno tekmo, polno tempa, morali bomo igrati odločno in zelo pametno. A gremo na zmago. Rezultat s prve tekme je za nas pozitiven, kar je pomembno. To je švedski prvak, je kakovosten, a gremo, kot sem dejal, v Stockholm po zmago," je pred torkovim poletom z mariborskega letališča dejal Milanič.

Vemo, da vedno damo gol v gosteh

"Zelo pomembna tekma za nas. Imamo pozitivni izid, seveda hočemo zmago. Vemo, da vedno damo gol v gosteh. Če ga bom še jaz 'piknil', bo še boljše," je bil po ogledu in treningu na osrednjem švedskem nacionalnem stadionu Friends Arena dobre volje kapetan Marcos Tavares. Maribor je brez gostujočega gola v kvalifikacijah za LP nazadnje ostal poleti 2014, ko je pri Zrinjskem remiziral brez golov.

Bo Kronaveter nadaljeval evropski niz?

Maribor je med obema tekmama z AIK-om v Prvi ligi odigral večni derbi proti Olimpiji, ki se je končal z 0:0, s čimer se je nadaljeval slab začetek domačega prvenstva. Po uvodnih treh krogih so branilci naslova predzadnji z vsega dvema točkama. Povsem drugače igra Maribor v Evropi, kjer je dobil vse tri tekme v okviru boja za Ligo prvakov. Dobra plat derbija brez golov je bil zaradi kazni zapovedani počitek najbolj vroče vijolice: Rok Kronaveter je na treh evropskih tekmah dosegel tri gole in prispeval še tri podaje.

Maribor je predzadnji v slovenskem prvenstvu, AIK pa je drugouvrščeni v švedskem, ki pa je v nasprotju od Prve lige že čez polovico. Foto: www.alesfevzer.com

Goitom glavni evropski strelski adut

Švedsko prvenstvo je zaradi koledarske sezone v polnem razmahu in za AIK-om je pomembna zmaga. V soboto so na gostovanju z 2:0 premagali Sirius in po točkah (37) ujeli vodilni Malmö, ki ga v četrtek čaka povratna tekma 2. predkroga Evropske lige proti Domžalam.

Glodavci (Gnaget) so že v 1. predkrogu izgubili pri Araratu z 1:2, nato pa so doma odpravili prvake Armenije s 3:1, pri čemer so vse tri gole dosegli v prve četrt ure 2. polčasa. Dvakrat je bil natančen Henok Goitom, ki je bil natančen še v Ljudskem vrtu za tako dragocen gol v gosteh. V domačem prvenstvu je sicer pri Allmänna Idrottsklubbenu (v prevodu javni športni klub, okrajšano AIK) najbolje razpoložen norveški reprezentant Tarik Elyounoussi (devet golov).

LIGA PRVAKOV

2. PREDKROG, POVRATNE TEKME

Milanič: AIK želi igrati z veliko prekinitvami

Danes ob 19.00:

AIK STOCKHOLM - MARIBOR 1:2 (izid prve tekme)

Verjetni postavi:



AIK: Linner; Granli, Karlsson, Mets; Rashidi, Larsson, Adu, Elyounoussi, Saletros; Obasi, Goitom.



Maribor: Pirić; Miles, Ivković, Peričić, Viler; Vrhoves, Cretu; Hotić, Kronaveter, Kotnik; Tavares.

Sodnik: Adrien Jaccottet (Švica)

Da bo tekma težka, se zaveda celotna ekipa Maribora

Prvaki, danes ob 18.00:

HJK HELSINKI - CRVENA ZVEZDA 0:2

Ob 19.00:

QARABAG (AZR) - DUNDALK (IRS) 1:1

KÖBENHAVN - THE NEW SAINTS (WAL) 2:0

Ob 19.45:

ROSENBORG - BATE BORISOV 1:2

V oddebeljenem tisku izidi prvih tekem.

Prvaki:

Nomme Kalju (EST) - CELTIC 0:2 (0:1) 0:5

Kulinič 10./ag, Šved 90.

APOEL NIKOZIJA - Sutjeska 3:0 (2:0) 1:0

Pavlović 13., 25., 66.

Vid Belec je za Apoel branil vso tekmo, Roman Bezjak je vstopil v 71. minuti.

Maccabi Tel Aviv - CFR CLUJ 2:2 (1:2) 0:1

Blackman 15., Cohen 48.; Culio 19./11-m, Rondon 42.

DINAMO ZAGREB - Saburtalo Tbilisi 2:0

2:0 (0:0)

Oršić 77., Petković 88.

Petra Stojanovića ni bilo v postavi Dinama.

Valletta - FERENCVAROS 1:1 (1:0) 1:3

Fontanella 27./11-m; Nguen 60.

Miha Blažič (Ferencvaros) je igral vso tekmo.

Neprvaki:

BASEL - PSV Eindhoven 2:1 (1:1) 2:3

Cumart 8., van Wolfswinkel 68.; Bruma 23.



OLYMPIACOS - Viktoria Plzen 0:0

4:0 (0:0)

Guilherme 51., Guerrero 70., Brabec 73./ag, Semedo 82.