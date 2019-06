NK Maribor ima neprimerno več evropskih izkušenj in tudi po Transfermarktu ima še enkrat več vredno moštvo kot Piast Gliwice, ki pa je ravnokar na Poljskem osvojil veliko bolj cenjeno in zahtevno Ekstraligo kot je Prva liga. Foto: www.alesfevzer.com

Uefa je razdelila 32 prvakov stare celine v tri različne skupine, pri čemer je Maribor kot nosilec pristal v tretji skupini, kjer se mu ponuja en izredno težak in pet izredno ugodnih nasprotnikov na prvi oviri boja za Ligo prvakov.

Možni nasprotniki Maribora (koeficient 18,500; Slovenija) v 1. predkrogu Lige prvakov:

Piast Gliwice (3,850; Poljska)

Valur Reykjavik (2,750; Islandija)

Linfield Belfast (2,250; Severna Irska)

HB Torshavn (1,500; Ferski otoki)

Riga FC (1,125; Latvija)

Zmagovalec predkvalifikacij

Po zgodovinskem naslovu še prvič za LP

Piast Gliwice je v minuli sezoni spisal pravljico in sploh prvič postal prvak Poljske, pri čemer je ugnal velesilo Legio Varšavo (5-kratni prvak v zadnjih 7 sezonah). V pisani mednarodni zasedbi je naslov osvojil tudi slovenski branilec Uroš Korun. Poljska Ekstraliga je po Uefi 25. prvenstvo Evrope, medtem ko je slovenska Prva liga zdrsnila na 31. mesto. Preostala peterica možnih nasprotnikov Maribora so prvaki najmanjših evropskih prvenstev, pri čemer moštva sploh niso v celoti profesionalizirana.

V Prištini se bo 25. junija in 28. junija odvil turnir štirih prvakov nogometno najbolj skromnih držav v Evropi. Favorit je gostitelj in prvak Kosova Feronikeli, sodelujejo pa še prvak Gibraltarja Linclon Red Imps, prvak Andore Santa Coloma in prvak San Marina Tre Penne. Najboljši izmed četverice je možni nasprotnik slovenskega prvaka.

Štajerci nosilci še v 2. predkrogu

Prave kvalifikacije za Ligo prvakov z Mariborom se bodo začele 9. in 10. julija, povratni dvoboji bodo teden pozneje. V sredo opoldne bodo na sedežu Uefe v Nyonu izžrebali pare 2. predkroga, katerega prve tekme bodo odigrane 25. julija, povratne pa 1. avgusta. Že predtem, 22. julija, bo v Nyonu opravljen žreb 3. predkroga, v katerem pa vijoličasti v primeru napredovanj favoritov ne bodo več nosilci. Pot prvakov prinaša 4 mesta v skupinskem delu Lige prvakov, izmed neprvakov pa bomo dobili še dva udeleženca najbolj elitnega klubskega tekmovanja na svetu.

Nasprotniki iz Balkana, a tudi iz Kazahstana, Gruzije

94 udeležencev 1. predkroga Evropske lige je Uefa razdelila na 9 skupin. Ljubljančane, Domžalčane in Sobočane evropski izzivi čakajo 11. in 18. julija, ko bodo na sporedu tekme 1. kroga kvalifikacij evropske lige. Olimpija in Domžale sta nosilca, prvi v skupini 6, drugi v skupini 9, medtem ko je Mura izzivalec v skupini 3. Tudi za EL bodo 2. predkrog izžrebali v sredo, pri čemer pa bodo vsi trije slovenski klubi med nenosilci.

Možni nasprotniki Olimpije v 1. predkrogu Evropske lige:

Chikhura Sachkhere (GRU)

Honved Budapest (MAD)

Makedonija GP (S. MAK)

Radnik Bijeljina (BiH)

RFS (LAT)

Možni nasprotniki Domžal v 1. predkrogu Evropske lige:

Universitatea Craiova (ROM)

Balzan (MLT)

Laci (ALB)

Shkupi (S. MKD)

Petrocub Hincesti (MLD)

Narva Trans (EST)

Možni nasprotniki Mure v 1. predkrogu Evropske lige:



FCSB (ROM)

Kukesi (ALB)

Čukarički (SRB)

Tobol (KAZ)

Maccabi Haifa (IZR).