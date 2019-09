Lionel Messi je po prvem polčasu preventivno ostal v slačilnici. Foto: EPA

Katalonci so hitro povedli z 2:0, saj je v 6. minuti z glavo zadel Antoine Griezmann, v 15. pa še Arthur s spektakularnim strelom s skoraj 30 metrov. Gostje so izid znižali tik pred koncem prvega polčasa, ko je bil strelec prav tako z razdalje Santi Cazorla. Marc-Andre ter Stegen je po močnem strelu z levico slabo ocenil zavit let žoge in jo moral pobrati iz mreže.

Antoine Griezmann je v 6. minuti zadel po podaji Lionela Messija iz kota. Foto: EPA

V 48. minuti je imel Villarreal še eno lepo priložnost, vendar sta ter Stegen in Gerard Pique dobro posredovala. Tudi v nadaljevanju je rumena podmornica še nekajkrat spravila v škripce obrambo Barce. Na drugi strani je dve lepi priložnosti za povišanje vodstva zapravil Luis Suarez, 16-letni rezervist Ansu Fati pa je v zadnje četrt ure zapretil kar trikrat, toda ostalo je pri 2:1.

Prvič v tej sezoni je v začetni postavi igral Lionel Messi, a je po dolgi pomoči fizioterapevtov zaradi bolečin v stegnu med odmorom ostal v slačilnici. Trener Ernesto Valverde je po tekmi dejal, da je bil to preventivni ukrep. Več bo znano v sredo. Argentinca je zamenjal Ousmane Dembele. Messi je sicer iz kota podal pri prvem zadetku.

6. krog:

BARCELONA - VILLARREAL 2:1 (2:1)

Griezmann 6., Arthur 15.; Cazorla 44.

BETIS - LEVANTE 3:1 (1:1)

Moron 45., 48., Iglesias 67.; Hernani 7.

VALLADOLID - GRANADA 1:1 (1:1)

Piano 12.; Fernandez 42.

Sreda ob 19.00:

LEGANES - ATHLETIC BILBAO

MALLORCA - ATLETICO MADRID (Oblak)

Ob 20.00:

VALENCIA - GETAFE

Ob 21.00:

REAL MADRID - OSASUNA

Četrtek ob 19.00:

EIBAR - SEVILLA

Ob 20.00:

CELTA VIGO - ESPANYOL

Ob 21.00:

REAL SOCIEDAD - ALAVES