Avgusta je Virgil van Dijk postal najboljši nogometaš sezone po izboru Uefe. Foto: Reuters

Kandidati za ugledno nagrado so nizozemski branilec angleškega Liverpoola Virgil van Dijk ter stara znanca tovrstnih podelitev, argentinski napadalec Barcelone Lionel Messi ter portugalski napadalec Juventusa Cristiano Ronaldo.

Po mnenju mnogih je prvi favorit za nagrado za najboljšega nogometaša van Dijk, ki je bil najboljši že v izboru Uefe avgusta v Monte Carlu. Z Liverpoolom je osvojil Ligo prvakov, z Nizozemsko je igral v finalu Lige narodov ter se uveljavil kot eden najboljših branilcev na svetu.

Fifino nagrado sta Messi in Ronaldo doslej osvojila vsak po petkrat. Portugalec je z reprezentanco v finalu Lige narodovo premagal prav Nizozemsko, z Juventusom pa je bil prvak Italije. Argentinec je Ligo prvakov končal kot najboljši strelec, z Barcelono je osvojil špansko prvenstvo, bil je tudi najboljši strelec v evropskih ligah, z Argentino pa tretji na južnoameriškem prvenstvu.

Kandidatke za žensko nagrado so Američanki Megan Rapinoe in Alex Morgan ter Britanka Lucy Bronze.

V svetovno znani operni hiši La Scala v Milanu bodo podelili tudi nagrade najboljšim trenerjem. V moški konkurenci se zanjo potegujejo Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino in Pep Guardiola, v ženski pa Jill Ellis, Phil Neville ter Sarina Wiegman.

Izbrali bodo najboljšega vratarja (kandidati so Allison, Ederson in Ter Stege) in vratarko, najboljšega nogometaša po izboru navijačev, najboljšo enajsterico tako pri moških kot pri ženskah, nagrado za fair play ter najlepši gol.