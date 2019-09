Henrih Mhitarjan se je ob koncu minule sezone znašel v središču pozornosti, ko zaradi spora Armenije in Azerbajdžana glede pokrajine Gorski Karabah ni mogel zaigrati v finalu Evropske lige. Novica o njegovem neigranju zaradi nezmožnosti zagotovitve ustrezne varnosti je takrat razburila nogometno javnost, kritike pa so letele večinoma na Uefo in njen izbor prireditelja finala. Foto: EPA

Roma se je z Arsenalom dogovorila za posojo 30-letnega kapetana armenske reprezentance, po letu dni pa ga bo klub iz italijanske prestolnice lahko odkupil. K topničarjem se je preselil leta 2018, potem ko je dve leti odigral pri Manchester Unitedu. Pred tem je bil ofenzivni vezist član Borussie, uveljavil pa se je pri Šahtarju.

Na posojo v Italijo prihaja tudi 25-letni hrvaški napadalec Ante Rebić, ki bo oblekle dres Milana. Rossonerom se bo pridružil za dve sezoni, medtem pa se iz lombardijske prestolnice v Frankfurt seli portugalski reprezentant Andre Silva, je potrdil športni direktor Eintrachta Fredi Bobić. "Kluba sta se dogovorila. Ante je na poti v Milano ... Silva je že pri nas na zdravniškem pregledu. Gre za drugačnega igralca, kot je Rebić, vendar gre za vrhunskega igralca. Zaigrati v serie A je bila velika želja Rebića in to smo mu omogočili," je povedal nekdanji nemški reprezentant slovenskih korenin.

Španski napadalec Fernando Llorente, ki je zadnji dve sezoni igral za Tottenham, bo kariero nadaljeval pri Napoliju. Bask je s klubom iz Kampanije kot prost igralec podpisal dveletno pogodbo. 34-letni nogometaš že ima izkušnje v Serie A, potem ko je dolgo nosil dres Atletica iz Bilbaaa, je med letoma 2013 in 2015 igral za Juventus in s torinskim klubom osvojil dva scudetta. Na kratko je nato oblekel dres Seville, s katero je zmagal v Evropski ligi, in Swanseaja, preden je zaigral za Tottenham. S Španijo je postal svetovni in evropski prvak.

Mehiški napadalec Javier Hernandez se je West Hama preselil v Španijo, kjer bo kariero nadaljeval pri Sevilli. 31-letni Chicharito je z novimi delodajalci podpisal triletno pogodbo. Pred tem je najboljši strelec mehiške reprezentance igral še za Manchester United, Real Madrid in Bayer Leverkusen.