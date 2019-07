Siniša Mihajlović naj bi na današnji novinarski konferenci odstopil z mesta glavnega trenerja Bologne. Foto: AP

Po pisanju časnika Corriere dello Sport se 50-letnik bojuje s hudo boleznijo, zaradi katere ga čaka dolgotrajno zdravljenje. "Ne bo mogel več voditi Bologne. Zdaj ga čaka nova tekma, tekma za življenje," so zapisali v sobotni izdaji omenjenega časnika.

Mihajlović je vajeti članskega moštva Bologne januarja letos prevzel od Filippa Inzaghija, rezultatsko krivuljo zelo hitro obrnil navzgor in moštvo iz cone izpada dvignil na 10. mesto v Serie A. Klub je z njim podaljšal sodelovanje do leta 2022.

Mihajlović je večji del svoje nogometne kariere preživel v Italiji, kjer je branil barve Rome, Sampdorie, Lazia in Interja. Za jugoslovansko izbrano vrsto je igral med letoma 1991 in 2003, zbral je 63 nastopov in 10 zadetkov.

Po koncu igralske kariere se je kot trener preizkusil še pri Bologni, Catanii, Fiorentini, Sampdorii, Milanu, Torinu in Sportingu iz Lizbone. Med letoma 2012 in 2013 je bil tudi selektor srbske reprezentance.